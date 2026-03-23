Nouvelle flotte de bus pour Annaba, Constantine et Oran, un vent de modernité souffle sur le transport algérien

L’Algérie renforce son réseau de transport urbain avec l’introduction de nouveaux bus dans plusieurs grandes villes.

Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre d’un programme national de renouvellement du parc de transport de voyageurs, vise à améliorer la mobilité urbaine et suburbaine, en particulier dans les zones à forte densité de population.

Un vent de renouveau souffle sur le transport urbain algérien

Une vague de modernisation déferle sur le transport urbain en Algérie. Plusieurs métropoles, dont Alger, Annaba, Constantine et Oran, ont accueilli de nouveaux bus pour améliorer leur réseau de transport public.

ANNABA | La wilaya d’Annaba a reçu de nouveaux bus dans le cadre d’un programme de modernisation visant à accélérer de manière concrète le renouvellement du parc de transport public. Les bus de marque Tirsam ont une capacité comprise entre 70 & 100 passagers. pic.twitter.com/1rUbcgi27K — Algeria Project (@Algeria3New) March 20, 2026



Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme de renouvellement du parc national de transport de voyageurs.

Ces villes ont bénéficié d’une livraison récente de véhicules neufs destinés à faciliter les déplacements urbains.

Ce projet ambitieux vise à soutenir le réseau existant tout en répondant aux besoins croissants de mobilité des citoyens.

Des changements notables pour Annaba, Constantine et Oran

À Annaba, le 20 mars a marqué l’arrivée de 50 bus Tirsam. Ces véhicules, pouvant accueillir entre 70 et 100 passagers, ont été intégrés au réseau de transport public pour améliorer la mobilité des habitants.

TRANSPORT | After Algiers & Annaba, it is now the city of Constantine’s turn to receive the new buses for the modernization of public transport in the Wilaya of Constantine. pic.twitter.com/pNLn6LvCuw — Algeria Project (@Algeria3New) March 20, 2026



Le même jour, Constantine a également reçu 50 nouveaux bus, immédiatement mis en service pour renforcer les lignes existantes.

Oran n’a pas été en reste avec l’ajout de 50 bus supplémentaires le 21 mars. Cette livraison comprenait 25 minibus et 25 bus de grande capacité, augmentant ainsi la couverture du réseau de transport urbain de la ville.

Des projets d’expansion pour le transport urbain et suburbain

Un renforcement supplémentaire est attendu avec l’arrivée de 150 autres bus, visant à élargir la couverture du transport urbain et suburbain.

Cette initiative facilitera les déplacements dans les zones densément peuplées et dans des communes comme Arzew, Aïn El-Turck et Boutlélis.



À Alger, deux bus électriques ont été introduits à titre expérimental, marquant une première étape vers le renouvellement du parc.

Ces efforts s’inscrivent dans un programme national prévoyant l’acquisition de 10 000 bus, soulignant l’engagement du pays à adapter le service aux besoins des usagers.