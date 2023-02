Nouvelle gamme d’offres internet à très haut débit et à des prix attractifs chez Algérie Télécom

Algérie Télécom, l’opérateur public de télécommunications en Algérie, fait tout son possible pour offrir le meilleur à ses souscripteurs. Dans cette optique, la société a lancé une gamme d’offres intéressantes, baptisée « Le plein de Gigas », pour le plus grand bonheur de ses clients. Découvrons plus en détail cette offre exceptionnelle.

Le plein de Gigas : 150 Go à 1.500 DZD

Le plein de Gigas, c’est un éventail d’offres portant sur un service Internet haut débit à des prix attractifs. Concrètement, cette offre propose un volume data de 150 Go valable pendant un mois pour seulement 1.500 DZD. Autrement dit, en optant pour cette formule, les souscripteurs peuvent bénéficier d’un flux illimité et bien plus.

L’offre de 300 Go à 2.500 DZD

La gamme « Le plein de Gigas » offre également un flux valable deux (2) mois de 300 Go à 2.500 DZD. Autrement dit, les clients qui choisissent cette offre bénéficient d’un volume data plus important pour une durée plus longue.

Une offre de 1025 Go à 6.500 DZD

Pour ceux qui recherchent une offre plus complète, Algérie Télécom propose également une formule de 450 Go à 3.500 DZD pour trois (3) mois d’abonnement. La dernière offre de l’opérateur présente un volume de 1025 Go valable pour six (6) mois à 6.500 DZD.

ديروا Le plein de Gigas 😃

مع عرض Idoom 4G لاتصالات الجزائر 🤩 تقدرو تستفادو من تعبئات بزاف هــايلة : ▪ 150 جيغا بـ 1500 دج ، صالحة لمدة شهر

▪ 300 جيغا بـ 2500 دج ، صالحة لمدة شهرين

▪ 450 جيغا بـ 3500 دج ، صالحة لمدة 3 أشهر

▪ 1024 جيغابـ 6500 دج، صالحة لمدة 6 أشهر pic.twitter.com/5FJhaPbNW4 — Algérie Télécom (@Algerie_Telecom) February 5, 2023

Des réductions sur les appareils D-Link

En plus de cette offre exceptionnelle, Algérie Télécom propose des réductions sur ses appareils D-Link. Ceux-ci comprennent des modems, des routeurs et des dispositifs de point d’accès. Son offre promotionnelle est à durée limitée et s’adresse aux clients se rendant dans les agences commerciales de l’opérateur.

En somme, Algérie Télécom s’efforce d’offrir le meilleur à sa clientèle. Avec son offre « Le plein de Gigas », les souscripteurs peuvent profiter d’un service Internet haut débit à des prix attractifs. Et pour couronner le tout, l’opérateur propose également des réductions sur ses appareils D-Link. Alors n’hésitez pas à profiter de ces offres exceptionnelles !