Nouvelle réduction de 50 % sur son offre Idoom Fibre chez Algérie Télécom

Algérie Télécom a annoncé, via une publication sur sa page Twitter officielle, une nouvelle réduction de 50 % sur son offre Idoom Fibre. Cet opérateur public, placé sous la tutelle du ministère de la Poste et des Télécommunications, ne cesse de proposer des offres attractives à ses clients.

L’offre Idoom Fibre Gamer pour répondre aux besoins des joueurs en ligne

En cette année 2023, Algérie Télécom lance également une toute nouvelle offre baptisée Idoom Fibre Gamer. Cette dernière vise principalement les clients résidentiels et nouveaux clients passionnés de jeux en ligne. Pour s’adapter à tous les budgets, l’opérateur propose trois packages d’offres différentes :

1. Idoom Fibre High Speed

Prix : 2799 DA/mois

Download : 20 Mbps

Upload : 10 Mbps

2. Idoom Fibre Fast Speed

Prix : 3399 DA/mois

Download : 50 Mbps

Upload : 25 Mbps

3. Idoom Fibre Light Speed

Prix : 4599 DA/mois

Download : 100 Mbps

Upload : 60 Mbps

Des accessoires et périphériques informatiques de qualité

Pour optimiser l’expérience de jeu de sa clientèle, Algérie Télécom met également à disposition des accessoires et périphériques informatiques de qualité. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment des claviers, souris, tapis de souris, baffles, microphones et supports casque, entre autres.

Algérie Télécom, un acteur incontournable dans le domaine des télécommunications

En tant que distributeur unique d’Internet sur tout le territoire national algérien, Algérie Télécom continue de marquer les esprits avec des propositions alléchantes. La gamme Idoom Fibre, qui bénéficie désormais d’une réduction de 50 %, témoigne de l’engagement de l’entreprise à offrir le meilleur à ses souscripteurs. Grâce à ces offres, les clients peuvent profiter pleinement d’un service Internet haut débit adapté à leurs besoins spécifiques, qu’il s’agisse de navigation classique ou de jeux en ligne.

La réduction de 50 % sur l’offre Idoom Fibre d’Algérie Télécom constitue une excellente opportunité pour les consommateurs qui souhaitent bénéficier d’un service Internet haut débit à un prix attractif.

Cette offre concerne les nouveaux clients d’Idoom Fibre et les souscripteurs d’Idoom ADSL éligibles à changer vers le service Idoom Fibre. Avec un abonnement de 15 Mégas, les clients bénéficieront d’un modem fibre optique gratuit lors de la première souscription. S’ajoute à cela un mois d’Internet au prix de 1.999 DZD au lieu de 3.998 DZD.

اختاروا عرض Idoom Fibre لـ 15 ميغا 😃 عند اكتتاب اشتراككم في خدمة أنترنت الألياف البصرية و تحصلوا على : ✅جهاز مودم الألياف البصرية ✅شهر أنترنت 💡يمكنكم اختبار أهلية خطكم لأنترنت الألياف البصرية عبر المنصة التالية : https://t.co/4Em0M3UxzL pic.twitter.com/4myeE3vMQn — Algérie Télécom (@Algerie_Telecom) March 19, 2023



Une chose est sûre : Algérie Télécom n’a pas fini de surprendre ses abonnés ! De nombreuses surprises vous attendent durant le mois de Ramadan. Restez branché pour ne rien rater…

رمضان 🌙 على الأبواب واتصالات الجزائر راهي موجدتلكم مفاجآت رايحة تعجبكم ☺️

ابقاو متابعين يوصلكم الجديد pic.twitter.com/4zQoEisfYP — Algérie Télécom (@Algerie_Telecom) March 20, 2023

