Nouvelle revalorisation du SMIC en Mars 2023 – A combien va-t-il s’élever ?

Le SMIC connaîtra une nouvelle revalorisation en mars 2023, annoncée par le gouvernement français. Le salaire minimum interprofessionnel de croissance s’élèvera-t-il davantage après cette hausse ? Quel est le calcul à effectuer pour un travail à temps partiel ? Comment comparer ce montant avec les autres pays ? Dans cet article, nous faisons le point sur le SMIC, ses évolutions et le calcul de sa valeur pour un contrat à temps partiel.

Quelles sont les hausses annuelles du SMIC ?

Le Smic ou salaire minimum interprofessionnel de croissance bénéficie chaque année d’une revalorisation au 1er janvier, en fonction de l’inflation (IPC) et du salaire moyen des employés et des ouvriers. La dernière hausse a eu lieu en mars 2022 et atteignait 0,9 %, elle a été suivie d’une hausse de 2,65 % en mai 2022.

Une nouvelle augmentation aura lieu en mars 2023, portant le SMIC à 1578 euros brut mensuel pour un travail à temps plein.

Comment se calcul le SMIC pour un temps partiel ?

Pour déterminer le montant du SMIC pour un travail à temps partiel, il faut prendre en compte plusieurs paramètres dont le Smic horaire brut, la rémunération mensuelle nette et le nombre d’heures travaillées.

Exemple : Si le Smic horaire est fixé à 9,67 € brut et que le nombre d’heures travaillées est de 24 heures par semaine, le salarié à temps partiel recevra un salaire mensuel net de 1017,64 €.

Comparaison internationale

À titre de comparaison, le salaire moyen au Maroc, qui est le pays le plus prospère d’Afrique du Nord, selon l’Organisation internationale du travail, s’élevait à 17.400 dirhams marocains (environ 1600 €) en 2020. Malgré 21 augmentations du SMIG depuis 1980, 4 salariés sur 10 du secteur privé perçoivent encore moins que celui-ci.

En France, le SMIC a augmenté de manière considérable depuis son instauration en 1950. Alors que le premier SMIC était fixé à 139,63 F/mois, correspondant à 1,25€/heure, soit 60 F/semaine, il s’élève à 15,78 €/heure et 3160 €/mois en 2021 : une hausse de + 1140 % en 50 ans !

Liste des principales hausses annuelles du SMIC depuis 1980

1980 : + 9,5%,

1981 : + 2,5%,

1982 : + 2,5%,

1983 : + 3,1%,

1984 : + 5,4%,

1985 : + 6,3%,

1986 : + 5,6%,

1987 : + 3,8%,

1988 : + 2,6%,

1989 : + 4,2%,

1990 : + 4,2%,

1991 : + 3,1%,

1992 : + 2,8%,

1993 : + 2,8%, 1994 : + 5,1%,

1995 : + 5,0%,

1996 : + 4,2%,

1997 : + 2,5%,

1998 : + 2,3%,

1999 : + 1,9%,

2000 : + 3,2%,

2001 : + 2,3%,

2002 : + 1,7%,

2003 : + 1,9%,

2004 : + 2,2%,

2005 : + 2,0%,

2006 : + 1,8%,

2007 : + 2,6%, 2008 : + 3,1%,

2009 : + 3,1%,

2010 : + 2,1%,

2011 : + 0,8%,

2012 : + 0,5%,

2013 : + 0,3%,

2014 : + 0,5%,

2015 : + 0,6%,

2016 : + 0,9%,

2017 : + 0,9%,

2018 : + 0,9%,

2019 : + 0,9%,

2020 : + 0,9%,

2021 : + 0,9%,

2022 : + 0,9%.

Les augmentations successives du SMIC ont permis de maintenir une certaine valeur pour le pouvoir d’achat des salariés. Ainsi, le SMIC horaire brut a doublé depuis 2010 passant de 8,86 € à 15,78 € en 2021. De plus, les mesures prises par le gouvernement lors de ces différentes hausses visent à assurer l’équité entre les salariés du secteur public et du secteur privé, dont l’écart de rémunération est le plus élevé de la région.

L’augmentation du SMIC en 2023 sera connue peu avant le mois de mars. Celle-ci devrait être comparable aux taux de hausse constatés depuis plusieurs années, soit 0,9 %. En attendant plus d’informations, nous espérons que sa valeur restera suffisante pour permettre aux salariés de financer leurs besoins de base.

