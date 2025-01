Nouvelles améliorations à l’aéroport d’Alger : Mediouni révèle des innovations pour une meilleure expérience passager

L’aéroport d’Alger est sur le point de connaître une série d’améliorations majeures. Mediouni, un acteur clé dans ce projet, a récemment dévoilé plusieurs innovations visant à améliorer l’expérience des passagers. Ces changements promettent non seulement de rendre les voyages plus agréables, mais aussi de faciliter la navigation au sein de l’aéroport. Cet article vous donnera un aperçu des nouvelles fonctionnalités qui seront bientôt disponibles à l’aéroport d’Alger. Restez connectés pour découvrir comment ces améliorations pourraient transformer votre prochain voyage.

Engagement de l’aéroport d’Alger pour une expérience passager optimisée

L’aéroport d’Alger s’engage à améliorer constamment ses services afin de répondre aux besoins de sa clientèle en expansion. La Société de Gestion des Services et Infrastructures Aéroportuaires d’Alger (SGSIA) a mis en œuvre de nouvelles mesures pour faciliter le transit des passagers. Ces initiatives font partie de la vision ambitieuse de l’aéroport de se transformer en un hub régional.

Amélioration de la circulation et du stationnement : les nouvelles mesures de l’aéroport d’Alger

Mokhtar Said Mediouni, le directeur général de l’aéroport d’Alger, a annoncé une augmentation du nombre de sorties de parking à six pour atténuer les problèmes de congestion, particulièrement durant les périodes de pointe et la saison estivale. De plus, l’intelligence artificielle sera utilisée pour optimiser la gestion du stationnement. Les automobilistes pourront ainsi localiser leur véhicule en temps réel grâce à un système qui affiche l’emplacement exact de leur voiture sur un écran à l’intérieur de l’aérogare.

Le plus grand Duty Free du Maghreb bientôt à l’aéroport d’Alger

Dans le cadre de son expansion, l’aéroport d’Alger accueillera prochainement le plus grand Duty Free du Maghreb. Ce complexe commercial de 2400 mètres carrés sera géré par GFS Duty Free Algérie en collaboration avec des partenaires internationaux. Il offrira une large sélection de produits de luxe internationaux. Le PDG de la SGSIA, Mokhtar Saïd Mediouni, a assuré que ce Duty Free proposera un niveau de service équivalent à ceux des grands aéroports mondiaux tels que Dubaï, Singapour, Miami ou Paris.