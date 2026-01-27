Nouvelles règles pour l’allocation chômage, ce qui change vraiment pour vous

Découvrez les modifications apportées au décret exécutif sur l’allocation chômage en 2026, touchant notamment les conditions d’obtention, le montant de l’allocation et les engagements des bénéficiaires.

18000 DA Montant mensuel fixé Le décret exécutif n° 26-87 fixe l’allocation chômage à un montant mensuel stable, tout en ouvrant droit aux prestations liées à l’assurance maladie.

Ces changements, qui concernent principalement les articles 4, 5 et 7 du décret de 2022, visent à optimiser ce dispositif instauré en 2022 pour soutenir les jeunes demandeurs d’emploi.

Décryptage du décret exécutif n° 26-87 : Quels changements pour l’allocation chômage ?

Le décret exécutif n° 26-87, en date du 21 janvier 2026, apporte des modifications significatives au décret exécutif n° 22-70 du 10 février 2022.

Ces changements concernent principalement les articles 4, 5 et 7 du décret de 2022, qui régissent les conditions, les modalités et le montant de l’allocation chômage ainsi que les engagements des bénéficiaires.

L’article 4 modifié impose désormais aux bénéficiaires de l’allocation chômage de valider leur inscription tous les six mois, soit via une plateforme numérique dédiée, soit en se présentant auprès des services de l’agence nationale de l’emploi compétents territorialement.

De plus, ils doivent répondre aux convocations de ces services, ne pas refuser une offre d’emploi correspondant à leurs qualifications et effectuer activement une recherche d’une formation qualifiante ou diplômante.

Les nouvelles obligations des bénéficiaires : que faut-il savoir ?

Le décret exécutif n° 26-87 introduit de nouvelles obligations pour les bénéficiaires de l’allocation chômage. Désormais, ils doivent confirmer leur inscription tous les six mois.

Cette validation peut se faire soit en ligne via une plateforme numérique dédiée, soit en personne auprès des services territorialement compétents de l’agence nationale de l’emploi.

En outre, les bénéficiaires sont tenus de répondre aux convocations de l’agence nationale de l’emploi.

Ils ne peuvent refuser une offre d’emploi qui correspond à leurs qualifications. Enfin, ils doivent s’engager activement dans la recherche d’une formation qualifiante ou diplômante.

Allocation chômage et formation : Comment ça marche ?

Selon l’article 5 du décret exécutif n° 26-87, le bénéficiaire de l’allocation chômage continue de percevoir cette aide durant sa période de formation.

Cette disposition assure ainsi une certaine stabilité financière aux personnes en quête d’une nouvelle qualification ou compétence.



L’article 7 du même décret fixe le montant de l’allocation chômage à 18.000 DA. Il précise également que les bénéficiaires ont droit aux prestations en nature liées à l’assurance maladie. Enfin, la cotisation sociale prélevée sur l’allocation chômage est établie à 7% du montant de cette allocation.