NRJ Music Awards 2025 : DJ Snake, le favori incontesté avec trois nominations impressionnantes

Les NRJ Music Awards 2025 promettent une soirée riche en émotions et en surprises. Parmi les artistes en lice, un nom retient particulièrement l’attention : DJ Snake. Le célèbre DJ français est en effet nominé dans trois catégories majeures, confirmant ainsi son statut de favori incontesté de cette édition.

Une reconnaissance qui vient couronner une année exceptionnelle pour l’artiste, marquée par des collaborations internationales et des tubes planétaires. Découvrez sans plus attendre les détails de ces nominations et les chances de DJ Snake de repartir avec un ou plusieurs trophées lors de cette cérémonie tant attendue.

Préparez-vous pour les NRJ Music Awards 2025

Le rendez-vous incontournable des mélomanes est de retour ! La 27ᵉ édition des NRJ Music Awards se déroulera le vendredi 31 octobre 2025, en direct du célèbre Palais des Festivals de Cannes. Cette année encore, c’est aux fans de décider qui repartira avec les trophées.

Les votes sont ouverts et chacun peut apporter son soutien à ses artistes favoris dans une variété de catégories. Parmi elles, on retrouve l’artiste masculin et féminin francophone et international de l’année, la révélation francophone et internationale de l’année, le groupe/duo francophone et international de l’année, le titre francophone et international de l’année, le clip de l’année et le DJ de l’année.

Les artistes en lice pour les NRJ Music Awards 2025

Dans le panorama des nominations, DJ Snake se distingue avec trois nominations :

Collaboration internationale de l’année pour « Paradise » avec Bipolar Sunshine,

DJ de l’année

Concert francophone de l’année.

Alex Warren, révélation internationale, est également nommé dans trois catégories dont Artiste Masculin International. David Guetta concourt pour le Social Hit avec son remix « Golden » et DJ de l’année

Aya Nakamura est en lice pour Artiste féminine francophone et Social hit. Gims et Jul sont nommés pour Artiste Masculin Francophone et Concert Francophone. Ed Sheeran, Lady Gaga et Lola Young sont tous nominés dans deux catégories différentes. Le dénouement aura lieu le 31 octobre 2025.

Attentes et pronostics pour les NRJ Music Awards 2025

Le suspense est à son comble alors que l’annonce des résultats des NRJ Music Awards 2025 approche. Prévue pour le 31 octobre, cette soirée promet d’être riche en émotions. Les spéculations vont bon train quant aux potentiels lauréats dans chaque catégorie.

DJ Snake, nommé trois fois, fait figure de favori, tout comme Alex Warren, révélation internationale de l’année. Le public attend avec impatience de savoir qui succédera aux gagnants de l’édition précédente. Les paris sont ouverts, mais une chose est sûre : cette cérémonie sera l’occasion de célébrer le meilleur de la musique actuelle.