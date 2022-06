Le ministère de l’Agriculture et du développement rural a annoncé la mise en place d’un numéro vert au niveau de la Direction générale des forêts.

Ce service et/ou ligne téléphonique se chargera principalement de la prévention et de la lutte contre les feux de forêts. Cette nouvelle a été publiée sur la page Facebook de la DGF – Direction Générale des Forêts Algérie, le samedi 18 juin 2022.



Désormais, le peuple Algérien peut et doit signaler les autorités de tous éventuels incendies, en appelant le numéro 10-70. Il est à remarquer que l’appel est totalement gratuit.

Une initiative s’inscrivant dans le cadre de la protection de l’environnement et de la lutte contre les feux de forêts

L’été est principalement connu pour les sécheresses qui augmentent fortement les risques d’incendies. Chaque année, durant cette période de l’année, plusieurs forêts prennent feu et détruisent des habitations, les faunes et flores.

C’est dans cette optique de protection des forêts et de l’environnement que l’administration a installé un numéro vert, le 10-70.

Effectivement, rien que l’année dernière, les feux en Algérie ont ravagé plus de 100.000 hectares de forêts, et ont tué plus de 90 personnes dont une trentaine des militaires.

Cette expérience a été traumatisante, raison pour laquelle les autorités gouvernementales ont adopté une nouvelle stratégie pour la lutte contre les incendies forestiers.

Un renforcement des mesures pour la lutte contre les feux de forêts

Les incendies et les feux sont très fréquents durant les mois de juillet et août en Algérie. La sécheresse règne, mais les moyens pour lutter et/ou pour éteindre les feux manquent. C’est pour cette raison que le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a adopté une nouvelle politique qui renforcera la protection des forêts algériennes.

Dernièrement, par exemple, le ministre Mohamed Abdelhafid Henni a annoncé le recrutement de plus de 9.000 secouristes qui pourront être mobilisés en cas d’incendies.

Entre autres, le responsable de la Direction générale des forêts a déclaré que de nouvelles pistes forestières seront ouvertes pour faciliter les travaux de ces secouristes, notamment d’éteindre les feux.

C’est dans ce dessein que l’administration locale demande l’aide du peuple en signalant les cas d’incendies forestiers. Nous devons, en effet, protéger nos richesses fauniques et floristiques.