OCP Green Water : une levée de fonds record de 6 MMDH pour un avenir durable de l’eau

L’avenir de l’eau est un enjeu majeur pour notre planète. Face à ce défi, OCP Green Water, une entreprise innovante dans le domaine de la gestion durable de l’eau, a réussi une levée de fonds record de 6 milliards de dirhams marocains. Cette somme colossale va permettre à l’entreprise d’accélérer son développement et de renforcer sa position de leader dans le secteur.

Découvrez comment OCP Green Water compte utiliser ces fonds pour garantir un avenir plus vert et plus durable pour l’eau.

OCP Green Water lève 6 milliards de dirhams pour le développement durable de l’eau

La filiale du Groupe OCP, OCP Green Water (OGW), spécialisée dans la production d’eau non conventionnelle, a réussi à lever un financement de 6 milliards de dirhams, soit environ 620 millions de dollars. Cette opération financière a été réalisée en collaboration avec le Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG). CDG Capital a joué un rôle crucial dans la structuration et le placement de ces fonds auprès d’investisseurs institutionnels qualifiés.

L’objectif principal de cette levée de fonds est d’accélérer le développement des capacités de dessalement du Groupe OCP, s’alignant ainsi avec les ambitions durables du Groupe.

Objectifs et impacts du financement sur le projet d’eau durable

Ce financement vise principalement à booster les capacités de dessalement du Groupe OCP. L’ambition est de parvenir à une production annuelle de 630 millions de m³ d’eau dessalée d’ici 2030. Cette quantité d’eau servira non seulement à répondre aux besoins du Groupe OCP, mais aussi à alimenter en eau les régions urbaines et agricoles avoisinantes.

Ce projet s’inscrit dans une démarche de gestion durable de l’eau, contribuant ainsi à la sécurité hydrique du Royaume. Il témoigne également de l’engagement du Groupe CDG à soutenir des initiatives nationales à fort impact, notamment celles liées à la souveraineté hydrique.

Alignement du projet avec les engagements en matière de gestion durable de l’eau

Le projet d’OGW s’aligne parfaitement avec les engagements du Groupe CDG pour la sécurité hydrique du Royaume et son soutien aux initiatives nationales pour une gestion durable de l’eau. Ahmed Znibar, Directeur Général d’OGW, a souligné que ce financement est une étape stratégique dans leur plan d’action pour une gestion responsable et résiliente de l’eau au Maroc. De son côté, Mehdi Bouriss, Directeur Général de CDG Capital, a affirmé que cette opération reflète la volonté du Groupe CDG d’accompagner ses partenaires institutionnels dans des projets à fort impact, notamment ceux liés à la souveraineté hydrique.

OGW joue un rôle clé dans la production et la gestion de l’eau non conventionnelle, développant des infrastructures de dessalement et de réutilisation des eaux usées pour assurer la souveraineté hydrique du Groupe et préserver les ressources en eau du Royaume.