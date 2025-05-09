Offre exceptionnelle : la SNTF dévoile une promotion sur les voyages en train, découvrez les détails !

La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) surprend une fois de plus ses clients avec une offre exceptionnelle. En effet, la SNTF a récemment annoncé une promotion inédite sur les voyages en train, suscitant l’enthousiasme des voyageurs réguliers et occasionnels. Cette initiative s’inscrit dans la volonté constante de la SNTF d’améliorer l’expérience de ses usagers et de rendre le transport ferroviaire plus accessible.

Cet article vous dévoilera tous les détails de cette offre alléchante. Alors, préparez-vous à découvrir une nouvelle façon de voyager, plus économique et tout aussi confortable. Restez connectés pour en savoir plus !

La SNTF lance une offre promotionnelle sur les longs trajets

Acteur majeur du transport en Algérie, la Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) a récemment dévoilé une offre promotionnelle alléchante sur ses liaisons à longue distance. Depuis le 5 mai 2025, les voyageurs peuvent bénéficier d’une remise de 20% sur tous les parcours excédant 400 km.

Cette initiative vise à promouvoir l’usage du train, un moyen de transport respectueux de l’environnement, et à faciliter la mobilité interrégionale. Les billets à tarif réduit sont disponibles pour une durée de deux mois à partir de la date de départ, offrant ainsi une grande flexibilité aux passagers. La SNTF espère ainsi attirer un public plus large et soutenir la mobilité durable.

Modalités de l’offre promotionnelle de la SNTF

La SNTF précise que cette offre concerne principalement les lignes reliant les grandes villes telles qu’Alger, Oran, Constantine et Annaba. Les voyageurs détenteurs d’un billet aller-retour ou ayant opté pour cette formule bénéficient d’une réduction de 20% sur le coût de leur billet pour les trajets dépassant les 400 km.

Les billets à tarif réduit restent valides pendant deux mois à partir de la date de départ, offrant ainsi une certaine souplesse dans la planification des voyages. Pour profiter de cette offre, les voyageurs peuvent acheter leurs billets en ligne ou directement aux guichets des gares de la SNTF. Il est recommandé de réserver à l’avance, surtout durant les périodes de forte affluence. Cette promotion est valable jusqu’à fin juin 2025.

Objectif et durée de la promotion de la SNTF

L’ambition principale de cette offre promotionnelle est d’inciter à l’utilisation du train, un moyen de transport plus respectueux de l’environnement. En effet, le train se distingue par une consommation énergétique moindre et une pollution réduite comparativement aux autres modes de transport. Par ailleurs, cette initiative s’inscrit dans une démarche de soutien à la mobilité durable.

La promotion, lancée le 5 mai 2025, est prévue pour se terminer fin juin 2025. Toutefois, la SNTF n’exclut pas la possibilité de prolonger cette offre en fonction de son succès auprès des voyageurs.