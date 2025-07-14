Offre exceptionnelle : Nouris Elbahr propose des traversées vers la France à prix réduit !

C’est une nouvelle qui va ravir les voyageurs en quête d’évasion ! Nouris Elbahr, le célèbre opérateur de traversées maritimes, frappe fort avec une offre exceptionnelle. En effet, il propose désormais des voyages vers la France à des tarifs défiant toute concurrence. Une occasion en or pour découvrir ou redécouvrir l’Hexagone, ses paysages variés et son patrimoine culturel riche. Préparez vos valises, l’aventure vous attend à bord des navires de Nouris Elbahr.

Restez connectés pour en savoir plus sur cette offre alléchante et comment en profiter.

Offre estivale exceptionnelle de Nouris Elbahr Ferries pour les traversées Alger-Marseille

Nouris Elbahr Ferries, la compagnie maritime algérienne, lance une offre promotionnelle estivale pour ses trajets entre l’Algérie et la France. Cette offre spéciale, valable pour plusieurs départs en juillet 2025, propose des tarifs réduits pour les passagers et leurs véhicules. Les voyageurs désireux de naviguer à travers la Méditerranée à un coût abordable sont invités à profiter de cette opportunité.

La remise s’applique aux traversées entre Alger et Marseille prévues les 17, 24 et 31 juillet 2025. Les billets simples commencent à 12 443 DZD et ceux incluant un véhicule à partir de 25 888 DZD. L’offre est limitée et suit le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Expansion de Nouris Elbahr Ferries : vers une densification de l’offre maritime

Nouris Elbahr Ferries, en plus de ses six liaisons hebdomadaires depuis Alger et Oran vers Marseille et Alicante, envisage d’étendre son réseau. Les ports de Mostaganem et Bejaïa sont dans le viseur de la compagnie pour renforcer la connectivité entre l’Algérie et l’Europe. Cette stratégie d’expansion vise à densifier l’offre maritime et faciliter les déplacements transméditerranéens.

En parallèle, face à l’afflux estival, la compagnie prévoit d’intensifier ses rotations pour l’été 2025. Avec des tarifs compétitifs, inférieurs à ceux de la concurrence, et des réductions saisonnières allant jusqu’à 27%, Nouris Elbahr Ferries s’affirme comme un acteur clé du transport maritime algérien.

Renforcement de la position de Nouris Elbahr Ferries dans le secteur maritime algérien

Grâce à ses offres promotionnelles et ses projets d’expansion, Nouris Elbahr Ferries consolide sa place en tant qu’acteur majeur du transport maritime en Algérie. Ces initiatives offrent aux voyageurs une option attrayante pour planifier leurs déplacements vers l’Europe à des tarifs compétitifs.

En outre, elles ont un impact potentiel sur l’industrie maritime algérienne, stimulant la concurrence et améliorant les services pour les clients. La compagnie maritime algérienne continue ainsi de jouer un rôle crucial dans le renforcement des liens entre l’Algérie et l’Europe, tout en contribuant à l’économie nationale.