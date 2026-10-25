Omar Rekkache s’engage au Forum mondial de l’investissement à Doha, un tournant pour l’AAPI

Omar Rekkache, Directeur général de l’AAPI, participe au Forum mondial de l’investissement 2026 à Doha, organisé par la CNUCED et le Qatar.

Cet événement international explore les stratégies d’investissement pour un avenir durable, offrant à l’AAPI une plateforme pour promouvoir les opportunités algériennes et renforcer ses relations internationales.

Participation stratégique de l’AAPI au Forum mondial de l’investissement

Omar Rekkache, Directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), participe à la 9e édition du Forum mondial de l’investissement 2026 à Doha.

Cet événement est une occasion pour l’AAPI de partager son expertise et de renforcer la présence de l’Algérie sur la scène internationale.

En mettant en avant les atouts et opportunités d’investissement du pays, l’AAPI vise à consolider ses relations avec ses homologues et à explorer de nouvelles perspectives de coopération avec les institutions internationales présentes.

Investir dans l’avenir : un thème porteur

Le Forum mondial de l’investissement, organisé par la CNUCED en partenariat avec le Qatar, se concentre sur le thème « Investir dans l’avenir ».

Cet événement réunit des responsables gouvernementaux, des investisseurs, des chefs d’entreprise, ainsi que des représentants du secteur privé et d’organisations internationales.

انطلاق أعمال المنتدى العالمي للاستثمار المنعقد في الدوحة تحت شعار » الاستثمار في المستقبل » #تلفزيون_قطر | #مركز_الأخبار https://t.co/hrw0vqfZir — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) October 25, 2026



Il offre une plateforme pour échanger sur les défis de l’investissement international et discuter des politiques pour mobiliser les investissements vers le développement durable.

En participant à ce forum, l’AAPI cherche à mettre en avant l’attractivité de l’Algérie en matière d’investissement. L’agence vise à renforcer ses relations avec ses homologues et à explorer de nouvelles opportunités de coopération avec les institutions internationales présentes.

Un tournant pour l’AAPI

Lors du forum, les discussions porteront sur les défis de l’investissement international, notamment comment orienter les capitaux vers le développement durable et la croissance économique.

#فيديو_الوطن | تعرف على تفاصيل المنتدى العالمي للاستثمار 2026 الذي ينطلق اليوم في #الدوحة #جريدة_الوطن_القطرية https://t.co/ymqx4C6FEJ — جريدة الوطن (@al_watanQatar) October 25, 2026



Les participants aborderont des politiques innovantes pour surmonter ces obstacles. Cet événement marque un tournant pour l’AAPI, offrant une visibilité accrue et des opportunités de collaboration internationale.

En partageant son expertise, l’agence espère attirer des investissements vers l’Algérie et renforcer ses partenariats avec des institutions mondiales, consolidant ainsi sa position sur la scène internationale.