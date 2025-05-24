OMS applaudie : Kaïs Saïed lance un traité mondial inédit pour combattre les pandémies

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) salue une initiative majeure dans la lutte contre les pandémies. Le président tunisien, Kaïs Saïed, a en effet lancé un traité mondial sans précédent pour combattre ces crises sanitaires mondiales. Cette démarche audacieuse et innovante pourrait bien changer la donne dans notre approche des pandémies futures.

Découvrez dans cet article comment ce traité pourrait révolutionner notre réponse collective face à ces défis sanitaires d’envergure internationale.

La 78e Assemblée mondiale de la santé honore le président tunisien

La 78e Assemblée mondiale de la santé, qui se déroule actuellement à Genève, a été marquée par un hommage particulier rendu par le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), au président tunisien Kaïs Saïed. Cette reconnaissance souligne l’importance du rôle joué par le chef d’État tunisien dans l’initiation du processus visant à créer un traité international sur les pandémies.

En effet, Saïed a été l’un des premiers dirigeants à proposer une telle initiative, lors d’une conversation téléphonique avec le Dr Tedros en avril 2020, en pleine crise de la Covid-19.

Le président tunisien, un acteur clé dans la lutte contre les pandémies

La proposition du président tunisien Kaïs Saïed pour un traité international sur les pandémies a été formulée lors d’un échange téléphonique avec le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, le 7 avril 2020. Cette initiative, prise en pleine crise sanitaire mondiale due à la Covid-19, témoigne de l’engagement de la Tunisie en faveur de la gouvernance sanitaire mondiale et de la solidarité internationale.

Elle illustre également le rôle actif que joue le pays dans la promotion de mécanismes collectifs visant à renforcer la prévention, la préparation et la réponse face aux futures urgences sanitaires.

La Tunisie : un pilier de la gouvernance sanitaire mondiale

Cette reconnaissance officielle par l’OMS met en lumière l’engagement indéfectible de la Tunisie pour une gouvernance sanitaire mondiale solidaire. Elle souligne également le rôle prépondérant du pays dans l’élaboration de stratégies collectives visant à renforcer la prévention, la préparation et la gestion des crises sanitaires futures.

En se positionnant comme un acteur responsable et visionnaire sur la scène internationale, la Tunisie contribue activement à la construction d’un système de santé mondial plus équitable et résilient.