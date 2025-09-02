ONCF dévoile un plan spécial Al Boraq pour le match Maroc-Niger : Découvrez les détails

L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) du Maroc a récemment dévoilé un plan spécial pour le match de football entre le Maroc et le Niger. Ce plan, spécifiquement conçu pour le train à grande vitesse Al Boraq, promet d’offrir aux supporters une expérience de voyage inédite.

Dans cet article, nous allons vous présenter les détails de ce plan exceptionnel qui témoigne de l’engagement de l’ONCF à faciliter le déplacement des fans de football. Restez avec nous pour découvrir comment l’ONCF compte transformer votre trajet vers le stade en une aventure mémorable.

Le match Maroc-Niger : un événement sportif majeur à Rabat

Le vendredi 5 septembre, le complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat sera le théâtre d’un affrontement footballistique majeur entre le Maroc et le Niger. Ce match revêt une importance particulière pour les fans des Lions de l’Atlas.

Pour faciliter le déplacement des supporters, l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a mis en place deux trains Al Boraq supplémentaires au départ de Rabat vers Tanger à 23h25 et 23h55. Cette initiative vise non seulement à gérer l’affluence prévue, mais aussi à garantir un transport confortable et sécurisé aux voyageurs après le match.

L’ONCF réaffirme ainsi son engagement à adapter ses services aux grands événements sportifs.

Une offre spéciale de l’ONCF pour le match Maroc-Niger

Le dispositif spécial Al Boraq : un engagement de l’ONCF pour le confort des supporters

