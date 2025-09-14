ONCF : Réajustement imminent des horaires de trains, ce qu’il faut savoir pour le 15 septembre

L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) s’apprête à modifier les horaires de ses trains. Cette annonce, qui concerne l’ensemble du réseau ferroviaire marocain, prendra effet dès le 15 septembre prochain. Quels sont les changements à prévoir ? Comment ces réajustements vont-ils impacter votre quotidien ?

Cet article vous apporte toutes les informations nécessaires pour vous préparer à cette transition. Restez connectés pour découvrir les détails de ce réajustement imminent et comprendre comment optimiser vos déplacements en train à partir de la mi-septembre.

ONCF annonce des modifications mineures des horaires de train

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a récemment fait part de quelques changements dans les horaires de ses trains, qui entreront en vigueur à partir du 15 septembre.

ONCF : une saison estivale record et une nouvelle offre de transport dès le 15 septembrehttps://t.co/fSqOXKfapP via @LeDesk_ma #Maroc #LeDesk — Le Desk (@LeDesk_ma) September 13, 2025

L’annonce a été faite sur la page Facebook officielle de l’ONCF, précisant que ces ajustements concerneront principalement la ligne reliant le port de Casablanca à l’aéroport international Mohammed V. Les voyageurs empruntant cette ligne devraient s’attendre à des variations de 5 à 10 minutes dans les horaires habituels.

Des retards minimes sur la ligne Casablanca-Port – Aéroport Mohammed V

Les modifications apportées par l’ONCF aux horaires des trains concernent principalement les usagers de la ligne Casablanca-Port vers l’aéroport international Mohammed V. Ces changements, qui prendront effet à partir du 15 septembre, entraîneront des variations de 5 à 10 minutes par rapport aux horaires habituels.

Il est donc recommandé aux voyageurs d’ajuster leurs plans en conséquence pour éviter tout désagrément. L’ONCF a tenu à rassurer ses clients que ces ajustements mineurs n’affecteront pas significativement le service et sont destinés à améliorer l’efficacité globale du réseau ferroviaire.

Gestion des retards par l’ONCF suite aux ajustements d’horaires

L’ONCF a assuré que les retards occasionnés par ces modifications d’horaires seront minimes, oscillant entre 5 et 10 minutes. Ces variations, bien que légères, nécessitent une gestion efficace pour minimiser leur impact sur le voyage des usagers.

L’Office a donc mis en place des mesures pour gérer ces retards et garantir la fluidité du trafic. Il est à noter que ces changements sont conçus pour optimiser le service global de l’ONCF et améliorer l’expérience de voyage des clients. Les voyageurs sont toutefois invités à prendre en compte ces variations lors de la planification de leurs déplacements.