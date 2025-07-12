OPEP Forum : Sonatrach en discussions stratégiques avec des géants de l’énergie, voici les détails

Lors du récent forum de l’OPEP, Sonatrach, le géant algérien de l’énergie, a engagé des discussions stratégiques avec d’autres acteurs majeurs du secteur énergétique. Ces pourparlers pourraient avoir des implications significatives pour l’avenir de l’industrie pétrolière et gazière. Dans cet article, nous allons détailler les points clés de ces discussions et analyser leurs possibles retombées.

Restez connectés pour découvrir les enjeux de ces négociations qui pourraient redessiner la carte mondiale de l’énergie.

Sonatrach marque sa présence au 9e Forum de l’OPEP

Le géant pétrolier algérien, Sonatrach, a joué un rôle actif lors du 9e Forum de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), qui s’est déroulé les 9 et 10 juillet à Vienne, en Autriche. La délégation de Sonatrach, dirigée par Farid Djettou, vice-président directeur général chargé de l’activité exploration et production, a eu une série de rencontres avec des dirigeants de grandes entreprises internationales du secteur énergétique.

Cette participation témoigne de l’engagement de Sonatrach à soutenir les efforts de l’Algérie en tant que membre actif de l’OPEP et renforce son statut d’acteur majeur dans le domaine des hydrocarbures à l’échelle mondiale.

Rencontres stratégiques de Sonatrach avec des leaders énergétiques mondiaux

Les discussions de Sonatrach ont impliqué des acteurs clés du secteur énergétique, notamment Chevron, OQ, TotalEnergies, Cepsa, British Petroleum et la Compagnie pétrolière nationale de Libye. Ces rencontres, supervisées par Abdelkader Zerrouki, secrétaire général de Sonatrach, Amine Remini, directeur général des hydrocarbures au ministère de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, et Bakhti Samir, président du conseil d’administration de l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), ont été marquées par une forte affluence.

La présence active de Sonatrach lors de ce forum majeur souligne son ambition de renforcer sa position en tant que référence industrielle dans le domaine des hydrocarbures, non seulement à l’échelle continentale, mais aussi sur les scènes méditerranéenne et internationale.

Engagement de Sonatrach : un acteur majeur sur la scène énergétique

La participation active de Sonatrach au 9e Forum de l’OPEP illustre son engagement à soutenir les efforts de l’Algérie en tant que membre influent de cette organisation. Le stand de Sonatrach a attiré une foule de visiteurs, y compris le secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), Mohamed Hamel. Cet intérêt marqué pour Sonatrach témoigne de sa position de leader dans le domaine des hydrocarbures.

En effet, Sonatrach ne se contente pas d’être un pôle industriel de référence à l’échelle continentale, elle s’impose également comme un acteur majeur aux niveaux méditerranéen et international, concrétisant ainsi ses ambitions et engagements.