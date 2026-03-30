Opération antidrogue réussie à El Omrane, 20 suspects en garde à vue et une importante saisie réalisée.

Samedi dernier, une série de descentes sécuritaires orchestrées par les unités de la police judiciaire d’El Omrane a conduit à l’arrestation de 20 individus recherchés.

Ces opérations, menées sur l’ensemble du périmètre de la zone de sûreté nationale d’El Omrane, ont permis la saisie de stupéfiants et la récupération d’une moto volée.

Les suspects sont actuellement en garde à vue, tandis que les investigations se poursuivent.

Opérations de police marquantes à El Omrane

Samedi dernier, les unités de la police judiciaire d’El Omrane ont orchestré une série d’interventions sécuritaires impressionnantes.

Ces opérations se sont déroulées sur l’ensemble du territoire relevant de la zone de sûreté nationale d’El Omrane, couvrant ainsi un large périmètre.

Ces descentes minutieusement planifiées ont permis l’arrestation de plusieurs individus recherchés par les autorités.

Les forces de l’ordre ont également réussi à mettre la main sur des quantités significatives de substances illicites, soulignant ainsi l’efficacité de ces interventions.

Arrestation de 20 individus et saisie de stupéfiants

Les opérations ont conduit à l’arrestation de 20 personnes, toutes faisant l’objet de mandats de recherche.

Parmi elles, certains individus sont impliqués dans des affaires de trafic de drogues, renforçant ainsi la gravité de leurs actes.

En outre, une moto déclarée volée a été retrouvée lors de ces interventions. Cette découverte ajoute un élément supplémentaire aux charges déjà conséquentes pesant sur les suspects arrêtés.

Garde à vue et poursuite des investigations

Après consultation du représentant du ministère public près le tribunal de première instance de Tunis, tous les suspects ont été placés en garde à vue.

Les investigations se poursuivent afin d’éclaircir les faits et de démanteler totalement ce réseau de trafic de stupéfiants.