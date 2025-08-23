Opération antidrogue réussie à Sidi Ifni : démantèlement d’un réseau international de trafic

Une opération antidrogue d’envergure vient de se conclure avec succès à Sidi Ifni, une ville côtière du Maroc. Cette intervention a permis le démantèlement d’un réseau international de trafic de drogue qui sévissait depuis plusieurs années. Les forces de l’ordre ont réussi à mettre fin aux activités de ce groupe criminel, marquant ainsi une victoire significative dans la lutte contre le narcotrafic.

Découvrez dans cet article les détails de cette opération et les répercussions qu’elle pourrait avoir sur la scène internationale.

Opération anti-drogue réussie à Sidi Ifni

Une opération d’envergure a été menée par les forces de sécurité nationale de Sidi Ifni, déjouant une tentative majeure de trafic international de drogues et d’immigration illégale. L’intervention a eu lieu aux premières heures du vendredi sur une plage située à cinq kilomètres de la ville, en direction de Tiznit.

Les autorités ont saisi un canot pneumatique équipé de deux moteurs, sept individus, des jerricanes d’essence et 50 ballots de chira pesant au total une tonne et 922 kg. Une enquête judiciaire est en cours pour déterminer l’implication des personnes arrêtées dans ce réseau criminel transnational.

Détails des saisies lors de l’opération

La police a saisi une quantité impressionnante de drogue, soit une tonne et 922 kg de chira, conditionnée en 50 ballots. Le transport était assuré par un canot pneumatique doté de deux moteurs, contenant également des jerricanes d’essence. Sept suspects ont été arrêtés sur place.

Ces éléments matériels, associés aux témoignages recueillis, ont permis de mettre en évidence l’ampleur du réseau criminel et ont contribué à l’arrestation des individus impliqués. Cette opération s’inscrit dans la lutte continue contre le trafic international de drogues et l’immigration illégale par voie maritime.

Suites judiciaires de l’opération anti-drogue

Une enquête judiciaire a été lancée pour établir le degré d’implication des sept individus arrêtés dans ce réseau de trafic international de drogues et d’immigration illégale. Les charges retenues contre eux sont en cours de détermination par le parquet compétent.

Cette opération est un exemple des efforts inlassables déployés par les services de la sûreté nationale pour démanteler les réseaux criminels impliqués dans diverses formes de criminalité transnationale.