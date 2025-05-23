Opération choc à Athènes : 34 Tunisiens impliqués dans un scandale de blanchiment d’argent colossal

Un scandale financier d’une ampleur inédite secoue actuellement la capitale grecque. Au cœur de l’affaire, 34 ressortissants tunisiens sont suspectés d’être impliqués dans une opération de blanchiment d’argent colossal. Cette affaire, qui fait les gros titres des médias internationaux, met en lumière les mécanismes complexes et souvent occultes du blanchiment d’argent à grande échelle.

Dans cet article, nous allons décortiquer les tenants et aboutissants de cette opération choc qui a eu lieu à Athènes, et tenter de comprendre comment un tel réseau a pu être mis en place et fonctionner pendant aussi longtemps sans être détecté.

Arrestation massive à Athènes : 34 Tunisiens parmi les employés d’un centre d’appel incriminés

Une opération de sécurité d’ampleur a conduit à l’arrestation de 107 employés d’un centre d’appel à Athènes, dont 34 de nationalité tunisienne. Cette intervention, survenue vendredi dernier, fait suite à des soupçons d’activités frauduleuses au sein de l’entreprise. Les employés sont accusés d’appartenir à une organisation criminelle et de se livrer à la fraude et au blanchiment d’argent.

Toutefois, les premières informations suggèrent qu’ils n’étaient pas directement impliqués dans les décisions stratégiques de l’entreprise, mais suivaient plutôt les directives de leur direction. La justice grecque a prolongé exceptionnellement leur détention en raison du nombre élevé de personnes impliquées.

Conditions de détention et assistance juridique pour les citoyens tunisiens

La durée initiale de la détention, qui ne devait pas excéder 24 heures, a été prolongée en raison du nombre important d’individus à interroger. Les conditions de détention sont jugées « décentes et respectueuses » selon un avocat mandaté par les familles des détenus. Chaque citoyen tunisien arrêté bénéficie d’une assistance juridique.

Les efforts se concentrent actuellement sur la requalification des charges pour abandonner leur caractère pénal, étant donné que ces employés sont perçus comme des exécutants d’instructions plutôt que les auteurs originels des faits incriminés.

Perspectives d’avenir : requalification des charges et risques de détention prolongée

Les avocats travaillent activement à la requalification des charges, arguant que les employés n’étaient que des exécutants suivant les directives de leur hiérarchie. Cette démarche vise à éliminer le caractère pénal des accusations.

Cependant, un avenir incertain attend ces travailleurs. En effet, si les dirigeants de l’entreprise restent introuvables, certains employés pourraient voir leur détention se prolonger. La justice grecque pourrait être tentée de maintenir en détention ceux qui sont déjà sous les verrous, dans l’attente de retrouver les véritables responsables de cette affaire.