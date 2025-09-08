Opération choc à Casablanca : démantèlement d’un réseau international de téléphones volés en France

L’opération choc menée à Casablanca a fait trembler le monde de la cybercriminalité. Un réseau international de téléphones volés en France a été démantelé, mettant en lumière l’ampleur du phénomène.

Cette affaire, qui a mobilisé les forces de l’ordre des deux côtés de la Méditerranée, soulève de nombreuses questions sur la sécurité de nos appareils mobiles et les moyens mis en œuvre pour lutter contre ce type de criminalité.

Plongez au cœur de cette opération d’envergure et découvrez comment les autorités ont réussi à mettre fin à ce trafic illégal.

Arrestation de six membres d’un réseau criminel à Casablanca

La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a récemment mis fin aux activités d’un réseau criminel à Casablanca, arrêtant six individus soupçonnés d’être impliqués dans le vol et le recel de biens provenant d’un braquage à main armée en France.

Les enquêtes techniques ont permis de retrouver 31 téléphones portables dérobés lors de l’attaque en février dernier contre un magasin de distribution de mobiles en France.

Deux commerçants à Marrakech et Rabat, ainsi que quatre autres personnes, ont été interpellés pour leur implication présumée dans la possession, le trafic et la vente de ces téléphones volés. Du matériel électronique suspect a également été saisi.

Saisie de téléphones volés et matériel électronique suspect

Les investigations techniques menées par la BNPJ ont permis de mettre la main sur 31 téléphones portables, fruits d’un braquage à main armée en France. Ces appareils étaient destinés à être écoulés sur le marché noir.

Par ailleurs, lors des interventions, du matériel électronique d’origine douteuse a été saisi. Ces éléments ont joué un rôle crucial dans l’établissement du lien entre les suspects et le réseau criminel. Cette affaire illustre l’efficacité de la coopération sécuritaire bilatérale entre la Direction générale de la Sûreté nationale et la Police nationale française.

Une coopération sécuritaire fructueuse entre le Maroc et la France

La réussite de cette opération est le fruit d’une collaboration étroite entre la Direction générale de la Sûreté nationale marocaine et la Police nationale française. Cette coopération bilatérale a permis de démanteler ce réseau criminel et d’arrêter les suspects.

La coordination mutuelle entre ces deux entités sécuritaires a été essentielle pour mener à bien les investigations et aboutir à l’arrestation des six individus impliqués. Cet exemple illustre l’importance de la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité transfrontalière. Il souligne également l’efficacité des efforts conjoints pour assurer la sécurité des citoyens et préserver l’ordre public.