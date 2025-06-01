Opportunité d’emploi : ce pays Schengen recrute massivement en 2025, découvrez les secteurs concernés

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle opportunité professionnelle ? Vous envisagez de travailler à l’étranger ? Alors, cet article est fait pour vous. En effet, un pays de l’espace Schengen ouvre grand ses portes aux travailleurs étrangers cette année. Une véritable aubaine pour ceux qui souhaitent changer d’air et booster leur carrière. Mais quels sont les secteurs qui recrutent le plus ? Quelles compétences sont les plus recherchées ? C’est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet article.

Restez avec nous pour en savoir plus sur ces opportunités d’emploi massives qui pourraient bien transformer votre vie professionnelle.

La Bulgarie face à une crise de main-d’œuvre : un enjeu majeur pour l’économie

Depuis son intégration à l’espace Schengen en 2025, la Bulgarie est confrontée à une crise de main-d’œuvre qui touche tous les secteurs, notamment le tourisme. Pour pallier ce déficit, le pays envisage de recruter environ 50 000 travailleurs internationaux, selon Marin Demirovski, entrepreneur bulgare. Les entreprises locales sont déjà en train de prendre des mesures pour attirer ces talents étrangers.

Cependant, le processus d’embauche est entravé par une administration nationale mal préparée, nécessitant jusqu’à neuf mois pour traiter les documents requis. Cette situation pose un défi particulier pour les entreprises ayant besoin de travailleurs saisonniers.

Les entreprises bulgares en quête de talents étrangers

Les entreprises bulgares cherchent à diversifier leurs effectifs en recrutant des travailleurs étrangers aux compétences variées, allant des postes peu qualifiés aux experts en informatique et ingénieurs spécialisés. Cependant, l’administration bulgare peine à suivre le rythme, avec un processus d’embauche pouvant s’étendre sur six à neuf mois.

En 2024, près de 36 000 travailleurs étrangers issus de 79 pays ont obtenu un permis de travail en Bulgarie. Actuellement, les petites et moyennes entreprises du pays peuvent employer jusqu’à 35% de travailleurs étrangers, une mesure qui pourrait aider à combler le déficit de main-d’œuvre.

Le secteur de la santé, un potentiel employeur pour les travailleurs étrangers

Outre le tourisme, la construction et les transports, le secteur de la santé pourrait être un futur grand employeur de main-d’œuvre étrangère en Bulgarie. Cela ouvrirait la porte à une diversité de profils provenant de pays tiers.

