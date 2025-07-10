Opportunité unique : Le musée du Bardo offre 15 postes à des étudiants pour enrichir son patrimoine archéologique

Une opportunité exceptionnelle se présente pour les étudiants passionnés d’archéologie et d’histoire. Le célèbre musée du Bardo, connu pour sa riche collection de mosaïques romaines et son patrimoine archéologique inestimable, ouvre ses portes à 15 jeunes talents. Cette initiative vise à enrichir davantage le trésor culturel du musée tout en offrant une expérience unique aux étudiants sélectionnés.

Si vous êtes étudiant et que l’histoire ancienne vous fascine, cette annonce pourrait bien changer votre vie. Restez connectés pour découvrir comment postuler et faire partie de cette aventure extraordinaire au cœur du patrimoine tunisien.

Le musée national du Bardo en quête de 15 étudiants pour une mission de conservation

Le musée national du Bardo, deuxième musée le plus riche en collections d’Afrique et l’un des plus importants du bassin méditerranéen, lance un appel à candidatures pour renforcer ses travaux de conservation, de documentation et de valorisation de ses précieuses collections archéologiques.

L’établissement recherche 15 étudiants inscrits en Master ou Doctorat dans les domaines de l’archéologie, de l’histoire de l’art, de la muséologie ou du patrimoine. La mission, d’une durée initiale de trois mois, pourrait être prolongée en fonction des besoins du projet. Les candidats ont jusqu’au 16 juillet 2025 pour soumettre leur dossier.

Modalités de candidature et processus de sélection

Pour postuler, les candidats doivent être inscrits en Master ou Doctorat dans les disciplines de l’archéologie, de l’histoire de l’art, de la muséologie ou du patrimoine. Les dossiers de candidature, comprenant une attestation d’inscription universitaire, un CV détaillé et une lettre de motivation, doivent être envoyés par voie électronique à [email protected] avant le 16 juillet 2025.

Les étudiants retenus auront l’opportunité de participer à une mission de trois mois, extensible selon les exigences du projet.

La mission de valorisation des collections archéologiques

Les étudiants sélectionnés auront pour tâche principale de contribuer à la mise en valeur des trésors archéologiques du Musée national du Bardo. Ils participeront activement à l’inventaire, au classement, à la documentation et à la numérisation des objets conservés, notamment les mosaïques romaines et les objets hellénistiques.

Cette mission vise non seulement à préserver ces précieuses pièces, mais aussi à faciliter leur accessibilité et leur compréhension par le public. Les travaux de restauration et de réaménagement effectués au musée, ainsi que son extension pour accueillir de nouveaux équipements, témoignent de l’engagement continu du Bardo à valoriser son patrimoine exceptionnel.