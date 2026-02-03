Oran accueille avec enthousiasme les premières cargaisons de minerai de fer en provenance de Gara Djebilet

L’industrie sidérurgique algérienne franchit une étape majeure avec l’arrivée des premières cargaisons de minerai de fer extraites de la mine de Gara Djebilet à destination du complexe Tosyali Algérie.

Un voyage de près de 2000 kilomètres, orchestré par le président Abdelmadjid Tebboune et supervisé par le Premier ministre Sifi Ghrieb, qui marque le début d’une nouvelle ère pour l’économie nationale.

Un voyage historique de 2000 kilomètres pour le minerai de fer algérien

Le lundi 2 février, le port d’Oran a accueilli les premières cargaisons de minerai de fer provenant de la mine de Gara Djebilet.

Le premier ministre #Sifi_Ghrieb a supervisé l’annonce de l’arrivée et le déchargement des premières cargaisons de minerai de fer extraites de la mine de Gara Djebilet, dans la wilaya de Tindouf, destinées au complexe sidérurgique Tosyali, situé dans la daïra de Bethioua pic.twitter.com/MExj3XK06J — AL24News Français (@AL24Francais) February 2, 2026



Ce minerai, destiné au complexe sidérurgique Tosyali Algérie à Bethioua, a été acheminé par la nouvelle ligne ferroviaire minière ouest Gara Djebilet–Tindouf–Béchar.

Cette ligne, longue d’environ 950 kilomètres, a permis au minerai de poursuivre son voyage jusqu’à Oran via la ligne Béchar–Oran. Au total, le minerai de fer a parcouru une distance impressionnante de près de 2000 kilomètres.

Les acteurs clés de cette opération majeure

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a marqué le début de cette opération en donnant le départ du premier train chargé de minerai de fer depuis Béchar. Cette initiative symbolise l’exploitation de la nouvelle ligne ferroviaire minière.



L’arrivée et le déchargement de la cargaison ont été supervisés par le Premier ministre, Sifi Ghrieb. Il était accompagné d’une délégation de ministres et du directeur général des Douanes, soulignant l’importance de cette opération pour le pays.

Quelle importance pour l’industrie sidérurgique algérienne ?

Le Premier ministre, Sifi Ghrieb, a souligné l’importance de cette arrivée pour le développement de l’industrie algérienne.

Il a déclaré que ce jour marquait une étape majeure dans la concrétisation d’un plan de développement global et intégré de l’industrie algérienne. Il a également affirmé que le minerai de fer provenant de Gara Djebilet est de bonne qualité.

Cette opération s’inscrit dans la valorisation des ressources minières nationales et le renforcement de la filière sidérurgique.

Elle symbolise l’engagement du pays à exploiter ses propres ressources pour stimuler son économie et renforcer son industrie sidérurgique.