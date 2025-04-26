Oran accueille le Salon international du tourisme : plus de 230 exposants à découvrir !

Oran, la deuxième plus grande ville d’Algérie, se prépare à accueillir le Salon international du tourisme. Cet événement majeur, qui attire chaque année des milliers de visiteurs, promet une édition 2025 exceptionnelle avec plus de 230 exposants venus du monde entier. Un rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur mais aussi pour tous les amoureux du voyage et de la découverte.

Préparez-vous à embarquer pour un tour du monde sans quitter Oran, à la rencontre des cultures, des paysages et des saveurs internationales. Restez connectés pour en savoir plus sur ce salon qui s’annonce riche en surprises et en découvertes.

Le 15e Salon international du tourisme s’ouvre à Oran

La ville d’Oran a accueilli mercredi l’inauguration de la 15e édition du Salon international du tourisme, des voyages, du transport et des services liés à l’hôtellerie et à la restauration. L’événement, qui se déroule au Centre des conventions « Mohamed Benahmed », a été inauguré en présence de Ghoulamallah Boukabous,

Directeur de l’investissement touristique au ministère du Tourisme et de l’Artisanat, Saliha Bey Nacer, Directrice générale de l’Office national du tourisme, et Samir Chibani, le wali d’Oran. Plus de 230 exposants, venus d’Algérie et de divers pays étrangers, participent à cette édition pour promouvoir le secteur touristique algérien.

Exposants et objectifs du salon : un focus sur le tourisme algérien

Le Salon international du tourisme d’Oran rassemble plus de 230 exposants, non seulement de l’Algérie mais aussi de nombreux pays étrangers tels que la Tunisie, la Turquie, l’Egypte, la Jordanie, l’Ouganda, l’Italie et l’Inde. L’objectif principal de cet événement est de mettre en avant le potentiel touristique de l’Algérie, favoriser l’échange des meilleures pratiques pour le développement du secteur et explorer de nouvelles opportunités.

Les organisateurs espèrent ainsi stimuler le tourisme local tout en attirant davantage de visiteurs internationaux, contribuant ainsi à la croissance économique du pays.

Programme et durée du salon : un rendez-vous incontournable pour les professionnels

Le Salon international du tourisme d’Oran, qui se déroule jusqu’au 26 avril, propose une multitude d’activités. Des conférences sur des thèmes variés tels que le développement du tourisme durable en Algérie, l’impact des technologies modernes sur le secteur touristique ou encore les stratégies de marketing numérique pour attirer les voyageurs sont au programme.

Des ateliers pratiques sur des sujets spécifiques comme la réservation en ligne de billets de voyage ou l’influence des plateformes numériques sur l’hôtellerie et la restauration sont également prévus. L’événement est divisé en deux pavillons : l’un dédié aux professionnels du tourisme, voyages et transports, l’autre aux opérateurs en équipements et services pour l’hôtellerie et la restauration.