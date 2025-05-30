Oran : Le Grand Hôtel brille à nouveau, un siècle d’histoire restauré à sa splendeur originale

Oran, la deuxième plus grande ville d’Algérie, est riche en histoire et en culture. Parmi ses nombreux joyaux architecturaux, le Grand Hôtel se distingue par son charme intemporel et sa splendeur retrouvée. Après une restauration minutieuse, ce monument historique, qui a traversé un siècle d’histoire, brille à nouveau de mille feux. Cet article vous invite à découvrir l’incroyable transformation du Grand Hôtel d’Oran, un édifice qui a su préserver son âme tout en s’adaptant aux exigences du XXIe siècle.

Plongez dans l’histoire fascinante de ce lieu emblématique, témoin privilégié des changements et des évolutions de la ville d’Oran.

Le Grand Hôtel d’Oran : un siècle de prestige et d’histoire

Le Grand Hôtel d’Oran, l’un des plus anciens et prestigieux hôtels d’Algérie, a récemment rouvert ses portes après une restauration complète orchestrée par le groupe public GHTT. Inauguré en 1920, cet établissement emblématique reprend vie au cœur de la ville d’Oran, fusionnant harmonieusement patrimoine historique et modernité hôtelière.

Classé 4 étoiles, l’hôtel a été restauré avec soin pour préserver son architecture originale, ses ornements distinctifs et son esprit historique. Au fil des décennies, il a accueilli des personnalités politiques, artistiques et intellectuelles de renom, tant algériennes qu’internationales, contribuant à son aura et à son statut dans le patrimoine urbain d’Oran.

Une restauration respectueuse du patrimoine et une modernisation hôtelière

Le Grand Hôtel d’Oran, niché au cœur de la ville, a su traverser les époques en conservant son charme néo-classique et ses décors intérieurs emblématiques. La rénovation a permis de préserver ces éléments patrimoniaux tout en introduisant des installations modernes. L’hôtel compte désormais 82 chambres, dont 14 suites luxueuses et 5 chambres communicantes, réparties sur 5 étages.

Avec une capacité d’accueil de 132 lits et une salle d’honneur pour accueillir divers événements, le Grand Hôtel d’Oran se positionne comme un lieu incontournable pour le tourisme d’affaires et culturel, tout en restant fidèle à son héritage historique.

Revitalisation du tourisme urbain et patrimonial : le rôle clé du Grand Hôtel

La réouverture du Grand Hôtel d’Oran s’inscrit dans une stratégie plus large des autorités algériennes visant à revitaliser le tourisme urbain et patrimonial. En mettant en valeur les infrastructures historiques et en diversifiant l’offre hôtelière, l’hôtel aspire à redevenir une adresse de référence pour les voyageurs nationaux et étrangers, séduits par le charme architectural et l’héritage cosmopolite d’Oran.

Cette initiative s’insère également dans un mouvement plus vaste de réhabilitation urbaine à Oran, qui se prépare à accueillir de grands événements internationaux. Le Grand Hôtel, symbole d’élégance et de mémoire, redevient ainsi un lieu de vie, de passage et de prestige, témoin du passé glorieux et acteur d’un futur prometteur pour la ville d’Oran.