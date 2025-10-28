Oran s’illumine en décrochant le Golden Award de l’ASAFU comme joyau touristique émergent en Afrique

Oran, la perle de l’Algérie, a brillamment remporté le Golden award de l’Union afro-asiatique (AFASU) de la meilleure ville touristique émergente en Afrique pour 2025.

20 Villes africaines en lice Oran a été distinguée parmi plus de vingt concurrentes pour son dynamisme touristique et la modernisation de ses infrastructures.

Cette distinction prestigieuse, obtenue face à plus de vingt villes africaines, témoigne des réformes majeures et du dynamisme qui caractérisent le secteur touristique algérien ces dernières années.

Oran, la nouvelle étoile du tourisme africain

الباهية #وهران تفتك الجائزة الذهبية للاتحاد الافريقي-الأسيوي لأفضل #مدينة_سياحية صاعدة في #أفريقيا لسنة 2025 pic.twitter.com/ju0AiZRSqi — بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 27, 2025



Cette victoire est d’autant plus remarquable qu’elle s’est démarquée parmi plus de vingt villes africaines concurrentes dans cette compétition continentale.

Cette reconnaissance illustre les transformations majeures qu’a connu le secteur touristique algérien ces dernières années.

Depuis quelques années, on voit de plus en plus de visiteurs étrangers s’intéresser à Oran. Les infrastructures se sont nettement améliorées, et l’ambiance de la ville séduit autant les touristes africains qu’européens.

Maroua, 34 ans, guide touristique à Oran

Le choix d’Oran pour participer à ce concours repose sur ses atouts touristiques significatifs, y compris ses infrastructures et sa capacité à organiser des événements de grande envergure.

Quels sont les atouts qui ont propulsé Oran au sommet ?

Oran, avec ses infrastructures de qualité et son aptitude à accueillir des événements d’importance, a su se démarquer.

La ville a prouvé sa capacité organisationnelle en hébergeant divers événements économiques, politiques et sportifs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Afro-Asian Union (AFASU) (@afroasianunion)



Son riche patrimoine historique a également joué un rôle clé dans sa victoire. Le président de la FNHT, M. Abdelouahab Boulefkhad, a souligné ces atouts lorsqu’il a choisi Oran pour représenter l’Algérie dans cette compétition.

Oran, une destination incontournable sur la carte du tourisme international !

Les réformes majeures dans le secteur touristique algérien ont permis à Oran de se positionner comme une destination phare sur la scène internationale.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Afro-Asian Union (AFASU) (@afroasianunion)



Ces transformations ont favorisé l’émergence d’infrastructures de qualité et ont renforcé la capacité d’accueil de la ville.

En plus de ses atouts naturels et historiques, Oran a su tirer profit de ces avancées pour se hisser au sommet des villes touristiques émergentes en Afrique. Ainsi, elle s’impose désormais comme une étape incontournable sur la carte du tourisme mondial.