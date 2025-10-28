Oran s’illumine en décrochant le Golden Award de l’ASAFU comme joyau touristique émergent en Afrique

Oran, la perle de l’Algérie, a brillamment remporté le Golden award de l’Union afro-asiatique (AFASU) de la meilleure ville touristique émergente en Afrique pour 2025.

Cette distinction prestigieuse, obtenue face à plus de vingt villes africaines, témoigne des réformes majeures et du dynamisme qui caractérisent le secteur touristique algérien ces dernières années.

Oran, la nouvelle étoile du tourisme africain

Cette victoire est d’autant plus remarquable qu’elle s’est démarquée parmi plus de vingt villes africaines concurrentes dans cette compétition continentale.

Cette reconnaissance illustre les transformations majeures qu’a connu le secteur touristique algérien ces dernières années.

Depuis quelques années, on voit de plus en plus de visiteurs étrangers s’intéresser à Oran. Les infrastructures se sont nettement améliorées, et l’ambiance de la ville séduit autant les touristes africains qu’européens.
Le choix d’Oran pour participer à ce concours repose sur ses atouts touristiques significatifs, y compris ses infrastructures et sa capacité à organiser des événements de grande envergure.

Quels sont les atouts qui ont propulsé Oran au sommet ?

Oran, avec ses infrastructures de qualité et son aptitude à accueillir des événements d’importance, a su se démarquer.

La ville a prouvé sa capacité organisationnelle en hébergeant divers événements économiques, politiques et sportifs.


Son riche patrimoine historique a également joué un rôle clé dans sa victoire. Le président de la FNHT, M. Abdelouahab Boulefkhad, a souligné ces atouts lorsqu’il a choisi Oran pour représenter l’Algérie dans cette compétition.

Oran, une destination incontournable sur la carte du tourisme international !

Les réformes majeures dans le secteur touristique algérien ont permis à Oran de se positionner comme une destination phare sur la scène internationale.


Ces transformations ont favorisé l’émergence d’infrastructures de qualité et ont renforcé la capacité d’accueil de la ville.

En plus de ses atouts naturels et historiques, Oran a su tirer profit de ces avancées pour se hisser au sommet des villes touristiques émergentes en Afrique. Ainsi, elle s’impose désormais comme une étape incontournable sur la carte du tourisme mondial.

Mehdi Moussaïd

Écrit par Mehdi Moussaïd

Journaliste indépendant spécialisé dans l’économie, l’énergie et le développement industriel en Algérie. Les articles de Mehdi explorent les grandes tendances économiques, les stratégies des entreprises publiques et privées, ainsi que les enjeux liés aux transports, à l’innovation et à la transition énergétique.