Ordre des avocats : Ahmed El Abidi, candidat surprise à la présidence, voici son parcours impressionnant

L’Ordre des avocats est sur le point de vivre un tournant historique avec la candidature surprise d’Ahmed El Abidi à sa présidence. Ce professionnel du droit, dont le nom résonne dans les couloirs des tribunaux, a su se démarquer par son parcours impressionnant. Qui est-il vraiment ? Qu’a-t-il accompli pour mériter une telle reconnaissance ? C’est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet article.

Préparez-vous à plonger dans l’univers fascinant de cet avocat hors norme qui pourrait bien redéfinir les contours de la profession. Restez connectés pour en savoir plus sur cette figure montante du monde juridique.

Appel à candidatures pour le Conseil de l’Ordre National des Avocats de Tunisie 2025-2028

Le processus de candidature pour le Conseil de l’Ordre National des Avocats de Tunisie pour la période 2025-2028 a été lancé le 6 août 2025. Parmi les premiers à se déclarer, l’avocat Ahmed El Obeidi a exprimé son intention de briguer un poste au sein du conseil. Le rôle du président du conseil est crucial, avec des responsabilités allant de la supervision des activités du conseil à la représentation de l’ordre.

Les élections auront lieu le 13 septembre 2025 à la Cité de la Culture, avenue Mohamed V, à Tunis. Radhia Jerbi, présidente de l’Union Nationale de la Femme, envisage également une candidature.

Annonce de la candidature d’Ahmed El Obeidi

Le 20 août 2025, Ahmed El Obeidi a officiellement annoncé sa candidature à la présidence du Conseil de l’Ordre National des Avocats de Tunisie via une publication sur son compte Facebook. Il a exprimé son désir de faire avancer la profession d’avocat en Tunisie et a appelé à l’unité parmi ses confrères et consœurs.

En tant qu’avocat expérimenté, El Obeidi est motivé par son engagement envers le développement de la profession juridique dans le pays. Ses propositions et ambitions pour le poste seront dévoilées prochainement, suscitant déjà un grand intérêt au sein de la communauté juridique.

Potentiel engagement de Radhia Jerbi dans la course électorale

Radhia Jerbi, actuellement à la tête de l’Union Nationale de la Femme, a révélé lors d’une interview radiophonique qu’elle envisage sérieusement de se lancer dans la course pour le Conseil de l’Ordre National des Avocats. Elle a reçu un soutien massif de ses pairs, qui l’ont vivement encouragée à poser sa candidature.

Si elle venait à être élue, Mme Jerbi a affirmé qu’elle démissionnerait de son poste actuel à l’Union Nationale de la Femme. Cette décision souligne son engagement envers la profession juridique et sa volonté de consacrer pleinement son temps et ses efforts à servir l’Ordre des Avocats.