Orientation scolaire 2025-2026 : le numérique prend les commandes et bouleverse les délais traditionnels

L’orientation et la réorientation des élèves pour l’année scolaire 2025-2026 se digitalisent. Le ministère de l’Education nationale annonce un processus entièrement en ligne, permettant aux parents de suivre et d’intervenir dans le parcours scolaire de leurs enfants.

Des délais précis sont à respecter pour exprimer les vœux d’orientation, introduire un recours ou demander une réorientation.

L’ère numérique s’empare de l’orientation scolaire : quels changements ?

Le ministère de l’Education nationale a récemment dévoilé que les procédures d’orientation et de réorientation des élèves pour l’année scolaire 2025-2026 se feront désormais en ligne.



Cette transition vers le numérique permettra aux parents de suivre de près le parcours d’orientation de leurs enfants, marquant ainsi une évolution majeure dans la gestion de l’éducation.

Les parents sont invités à accomplir les démarches nécessaires via l’espace parents du système d’information du ministère.

Ce changement vise à simplifier le processus tout en garantissant un suivi régulier et transparent de l’orientation scolaire.

Les délais bouleversés : comment s’y retrouver ?

Le calendrier de l’orientation scolaire a été précisé. Les parents doivent exprimer les vœux préliminaires d’orientation entre le 10 et le 28 février 2026.

Une période de modification ou de confirmation de ces vœux est ensuite prévue du 15 au 30 mars 2026.

Les vœux définitifs doivent être validés entre le 15 et le 30 mai 2026, faute de quoi ils seront automatiquement validés par le système.

Enfin, les décisions d’orientation seront communiquées via les bulletins de notes du troisième trimestre et via l’espace parents entre le 28 juin et le 9 juillet 2026.

Recours et réorientation : comment ça marche ?

Les parents ont la possibilité de contester la décision d’orientation par voie électronique du 10 juillet au 8 septembre 2026. Les résultats des recours seront communiqués avant le 17 septembre 2026.

La réorientation, permettant à l’élève de changer de tronc commun ou de filière après une année scolaire, est également possible.

Les demandes doivent être déposées entre le 25 mai et le 23 juin 2026, avec les décisions communiquées entre le 28 juin et le 9 juillet 2026. Le ministère insiste sur le respect des délais et un suivi régulier des comptes parentaux.