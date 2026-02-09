Oussama Darfalou fait son grand retour à Akbou, une nouvelle qui suscite l’enthousiasme

L’Olympique Akbou renforce son effectif avec l’arrivée de l’attaquant international algérien Oussama Darfalou.

Libre de tout contrat après une expérience en D2 Chinoise, le joueur de 32 ans s’engage pour 18 mois avec le club algérien. Cependant, sa qualification reste en attente malgré son statut de joueur libre.

Oussama Darfalou, un nouvel atout pour l’Olympique Akbou

L’international algérien Oussama Darfalou rejoint l’Olympique Akbou en tant que quatrième acquisition hivernale.

La 4ᵉ recrue du mercato hivernal ✍️🔵⚪️ Oussama Darfalou s’engage avec l’Olympique Akbou 🔵⚪️ avec un contrat de 18 mois, après une courte expérience dans le championnat chinois avec Shaanxi Union. Bienvenue Oussama 🔵⚪️ pic.twitter.com/6m8e2EsMYY — OA Xtra 💎 (@OAXtra) February 6, 2026



À 32 ans, cet attaquant arrive sans contrat, suite à une dernière aventure en D2 Chinoise, après avoir joué en Algérie, aux Pays-Bas et au Maroc.

Il s’engage pour 18 mois avec son nouveau club, bien que sa qualification ne soit pas encore confirmée.

Il complète ainsi le recrutement hors mercato de l’équipe, qui compte déjà le Tunisien Labadi en avant-centre, le défenseur Mekideche et le gardien Yuna Mesli.

Un contrat signé, une qualification en attente

Darfalou a conclu un accord de 18 mois avec l’Olympique Akbou. Cependant, malgré son admissibilité au recrutement hors mercato des joueurs algériens libres, sa qualification reste en suspens.

🔵⚪️ Oussama Darfalou signe à l’Olympique Akbou en tant que joueur libre, son dossier est en attente de validation par la commission juridique de la FAF. pic.twitter.com/FmfaB565qu — OA Xtra 💎 (@OAXtra) February 6, 2026



Cette situation pourrait avoir des implications pour le club et le joueur. En attendant, l’équipe s’est renforcée avec l’arrivée du Tunisien Labadi, du défenseur Mekideche et du gardien Yuna Mesli.

Les autres recrues de l’Olympique Akbou

Avant l’arrivée de Darfalou, l’Olympique Akbou a renforcé son équipe avec trois autres joueurs.

L’avant-centre tunisien Labadi, connu pour sa précision et sa rapidité, est l’une des nouvelles recrues prometteuses du club.

Le défenseur Mekideche, réputé pour sa robustesse et son sens du placement, ainsi que le gardien Yuna Mesli, reconnu pour ses réflexes et sa vision du jeu, complètent ce trio de recrutements hivernaux. Ces nouveaux venus devraient apporter une nouvelle dynamique à l’équipe.