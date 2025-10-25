Ouverture de quatre liaisons internationales inédites : Air Algérie continue de s’envoler vers de nouveaux horizons !

Air Algérie, la compagnie aérienne nationale, poursuit son expansion avec l’ouverture de nouvelles lignes internationales dès l’automne 2025 et le printemps 2026.

4 Nouvelles liaisons annoncées Rotterdam, Budapest, Canton et Addis-Abeba rejoignent la carte des destinations d’Air Algérie entre 2025 et 2026.

Cette stratégie d’élargissement du réseau, couplée à une modernisation de sa flotte, vise à renforcer sa position sur le marché mondial du transport aérien.

Air Algérie : une expansion ambitieuse vers de nouveaux horizons

En quête d’une expansion audacieuse, Air Algérie prévoit l’ouverture de plusieurs nouvelles lignes internationales à partir de l’automne 2025 et du printemps 2026.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la compagnie aérienne algérienne de continuer à élargir son réseau, offrant ainsi de nouvelles destinations à ses passagers.

Modernisation de la flotte : un investissement majeur pour Air Algérie

Au-delà de l’expansion de son réseau, Air Algérie a également investi dans la modernisation de sa flotte.

La compagnie a commandé de nouveaux avions, dont les Airbus A330-900neo et les Boeing 737 MAX 9.

Ces acquisitions témoignent de la volonté d’Air Algérie de proposer une expérience de vol améliorée à ses passagers.

On sent une vraie dynamique de modernisation. Les nouveaux appareils sont bien plus confortables, et les passagers le remarquent immédiatement. C’est une fierté de représenter une compagnie qui avance. Samira L., 42 ans, Cheffe d'escale

Ces investissements contribuent non seulement à renforcer la compétitivité de la compagnie sur le marché international, mais aussi à offrir des liaisons supplémentaires vers des destinations en Afrique, en Asie et en Europe, enrichissant ainsi son offre de services.

Nouvelles destinations : Rotterdam et Budapest

Dès le 28 octobre 2025, Air Algérie proposera un vol hebdomadaire direct vers Rotterdam, aux Pays-Bas. Cette nouvelle liaison renforce les liens de la compagnie avec l’Europe, offrant une nouvelle destination régulière pour les voyageurs algériens.

5 Années d’absence Air Algérie signe son grand retour à Budapest après une pause de cinq ans.

Le 1er novembre 2025 marquera également le retour d’Air Algérie à Budapest, après cinq ans d’absence.

TRANSPORT | After Guangzhou and Rotterdam, here comes a new destination to Budapest, Hungary ! Air Algérie announces that Algiers is set to grow into a true international hub! pic.twitter.com/DGb8DyeRd0 — Algeria Project (@Algeria3New) September 2, 2025

La capitale hongroise, centre touristique et économique majeur en Europe centrale, permettra à la compagnie de consolider sa présence dans cette région.

Expansion vers Canton et Addis-Abeba

Le 27 octobre 2025, une nouvelle liaison sera inaugurée vers Canton, au sud de la Chine, marquant une étape clé dans l’expansion d’Air Algérie vers l’Asie.

Ces nouvelles lignes changent la donne pour les entreprises algériennes. Elles facilitent les échanges commerciaux avec l’Afrique et l’Asie, deux marchés essentiels pour notre avenir économique. Nadir, 35 ans, consultant en commerce international

En outre, la compagnie prévoit d’établir une liaison vers Addis-Abeba, capitale de l’Éthiopie, au printemps 2026, renforçant ainsi sa présence sur le continent africain.