Ouverture spectaculaire de l’exposition « Magna Mater : un voyage de Rome à Zama » – Un regard neuf sur l’histoire

L’exposition « Magna Mater : un voyage de Rome à Zama » vient d’ouvrir ses portes, promettant une immersion spectaculaire dans l’histoire. Cette exposition unique en son genre offre une perspective inédite sur le passé, en mettant en lumière la puissance et l’influence de la Grande Mère, figure majeure de la mythologie romaine. Préparez-vous à un voyage captivant qui vous transportera des rues animées de Rome antique jusqu’à la bataille décisive de Zama.

Présentation de l’exposition « Magna Mater : de Rome à Zama »

Lors d’une conférence de presse tenue le 5 juin 2025 au parc archéologique du Colisée à Rome, l’exposition « Magna Mater : de Rome à Zama » a été dévoilée. Cette exposition, qui durera jusqu’au 6 novembre 2025, mettra en lumière les liens entre la déesse romaine Cybèle et Zama, en Tunisie.

Parmi les participants notables figuraient M. Tarek Baccouche, Directeur général de l’Institut National du Patrimoine tunisien, et Mme Alfonsina Russo, directrice du parc archéologique du Colisée. L’exposition s’inscrit dans le cadre d’un accord bilatéral entre ces deux institutions, visant à promouvoir la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel.

Les fouilles archéologiques à Zama et la déesse romaine Cybèle

L’exposition présentera des œuvres issues du site de Zama, découvertes lors de fouilles archéologiques initiées en 1995 par le chercheur italien Berlottini et poursuivies jusqu’en 2007 par le tunisien Ahmed Farjawi. Ces pièces, au nombre de trente, ont été restaurées par les Italiens avant leur présentation.

Elles illustrent l’importance historique de la période préchrétienne et mettent en lumière les liens entre Zama et la déesse romaine Cybèle, également connue sous le nom de Magna Mater. L’exposition sera ensuite transférée au musée du Bardo en décembre prochain.

Promotion de la Tunisie et du site archéologique de Zama

L’exposition « Magna Mater : de Rome à Zama » offre une occasion précieuse de faire connaître la Tunisie et le site archéologique de Zama. Les trente pièces restaurées par les Italiens, qui seront exposées, témoignent de l’importance historique de ce site. Cette exposition, qui devrait attirer des millions de visiteurs, sera ensuite transférée au musée du Bardo en décembre prochain, renforçant ainsi son impact culturel.

L’inauguration est attendue avec impatience, avec la présence de personnalités telles que Mme Amina Srarfi, Ministre tunisienne des Affaires culturelles, et M. Alessandro Giuli, Ministre italien de la Culture.