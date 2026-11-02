Paiement électronique en Algérie : Inatel obtient l’agrément pour installer les TPE

INATEL a obtenu l’agrément du Groupement d’intérêt économique monétique (GIE Monétique) pour installer des terminaux de paiement électronique (TPE) de classe V en Algérie.

Cette autorisation ouvre à l’entreprise publique un nouveau rôle dans le déploiement des équipements destinés aux commerçants.

Un agrément pour installer et mettre en service les TPE

Dans un communiqué rapporté dimanche par l’APS, INATEL indique que cette reconnaissance valide les compétences de ses cadres et de ses équipes techniques.

L’entreprise pourra désormais intervenir dans l’installation des terminaux concernés, dans le cadre du développement des moyens de paiement électronique.

Sa direction des opérations prévoit de mobiliser les ressources humaines, logistiques et techniques nécessaires pour accélérer la livraison et la distribution des appareils.

Les prestations couvriront également leur installation, leur mise en service et la formation des commerçants. Un accompagnement sera assuré afin de faciliter la prise en main des équipements et leur utilisation au quotidien.

Le déploiement du paiement électronique en Algérie

À travers cette activité, INATEL entend participer à l’élargissement de l’accès aux paiements électroniques et à leur adoption par les professionnels.

L’objectif annoncé est de contribuer à leur généralisation dans les meilleurs délais, tout en veillant à la qualité des interventions et à l’efficacité du service.

L’entreprise inscrit cet agrément dans le processus de transformation numérique engagé en Algérie. Le développement d’un système de paiement sécurisé et fiable repose notamment sur la disponibilité des terminaux, leur installation opérationnelle et l’accompagnement des utilisateurs.

INATEL renforce aussi sa présence sur les marchés africains

Relevant du groupe public ELEC El-Djazaïr, INATEL est basée dans la wilaya de Tlemcen. Elle intervient dans les industries électroniques et les solutions numériques, avec des produits et des services destinés aux entreprises, aux organismes publics et aux grandes infrastructures.

L’entreprise développe également ses activités à l’international. En septembre dernier, elle a conclu un accord avec la Coordination permanente du Comité stratégique chargé du projet d’extension de Kinshasa, en République démocratique du Congo.

Ce partenariat, conclu au sein d’un consortium avec PGS Africa et DABYAN, porte sur un programme numérique, industriel et technologique lié au projet de nouvelle ville « Kinshasa Kia Mona ».

INATEL avait auparavant exporté des terminaux de paiement électronique vers le Nigeria. Ces opérations s’inscrivent dans sa stratégie de développement commercial sur le continent africain.