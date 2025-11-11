Pancréatite, quand le pancréas se rebelle : plongée au cœur de cette maladie méconnue et de ses conséquences

La pancréatite est une inflammation du pancréas qui se présente sous deux formes : aiguë et chronique.

Principalement liée aux calculs biliaires ou à la consommation excessive d’alcool, cette affection peut aussi être provoquée par d’autres facteurs.

Pancréatite

Ses symptômes diffèrent selon la forme qu’elle prend, et son diagnostic repose sur plusieurs examens médicaux.

Le traitement vise à apaiser la douleur et à corriger la cause à l’origine de l’inflammation.

Pancréatite : une inflammation dévastatrice du pancréas

La pancréatite est une inflammation du pancréas, une glande essentielle qui joue un double rôle dans notre organisme.

D’une part, elle produit des hormones, dont l’insuline, et d’autre part, elle sécrète des enzymes indispensables à la digestion.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Dr. Zakaria (@dr_zakaria_h.j)

Lorsqu’une pancréatite se développe, le processus normal de fonctionnement du pancréas est perturbé.

En effet, cette maladie se caractérise par l’activation prématurée des enzymes pancréatiques à l’intérieur de la glande, au lieu de leur libération dans l’intestin.

Cette activation précoce entraîne une auto-digestion des tissus du pancréas, provoquant une inflammation intense et des douleurs abdominales sévères.

J’ai cru à une simple indigestion. La douleur est montée d’un coup, comme une brûlure intérieure. J’ai fini aux urgences, incapable de bouger.Nathalie, 48 ans, patiente

Aiguë ou chronique : les deux visages de la pancréatite

La pancréatite se présente sous deux formes distinctes : aiguë et chronique.

La forme aiguë est une urgence médicale qui nécessite une intervention immédiate, tandis que la forme chronique est une maladie progressive qui détruit progressivement le pancréas.

A lire aussi :  Témouchent et Biskra, toujours en tête de la Ligue 2, résistent à la pression de la huitième journée

Les causes principales de ces deux formes diffèrent. La lithiase biliaire, ou calculs biliaires, est la cause principale de la pancréatite aiguë.

Calculs biliaires

En revanche, l’alcoolisme est presque exclusivement responsable de la pancréatite chronique en France.

Pancreatite chronique

D’autres facteurs, tels que certains médicaments, des infections virales ou des traumatismes abdominaux, peuvent également provoquer cette inflammation.

Comment reconnaître la pancréatite ? Les symptômes à surveiller !

La pancréatite aiguë se manifeste par une douleur abdominale intense et brutale, souvent accompagnée de vomissements.

Pancreatite-aigue

Le ventre peut être sensible et gonflé, et des signes généraux comme la fièvre et la tachycardie peuvent apparaître. Ces symptômes nécessitent une prise en charge médicale urgente.

La pancréatite aiguë ne prévient pas. Si la douleur abdominale devient insoutenable, il ne faut pas attendre : direction les urgences immédiatement.Marc, 55 ans, médecin urgentiste

Quant à la pancréatite chronique, elle se caractérise par des douleurs abdominales récurrentes et une perte de poids inexpliquée.

Des diarrhées graisseuses peuvent survenir, témoignant d’une mauvaise absorption des graisses.

Enfin, l’apparition d’un diabète peut être un signe de destruction progressive du pancréas.

Partager cet article sur
FacebookWhatsAppXLinkedIn
Avatar photo

Écrit par Melissa C.

Titulaire d’un diplôme en sciences de la communication et des médias, Melissa C. s’est orientée vers le journalisme avec un intérêt particulier pour les thématiques liées à la santé publique et au bien-être. Elle s’attache à traiter ces sujets avec rigueur et clarté, en s’appuyant sur des sources fiables et des données vérifiées. À travers ses articles, elle vise à informer et à sensibiliser le public aux enjeux sanitaires en Algérie et à l’international.