Pancréatite, quand le pancréas se rebelle : plongée au cœur de cette maladie méconnue et de ses conséquences

La pancréatite est une inflammation du pancréas qui se présente sous deux formes : aiguë et chronique.

Principalement liée aux calculs biliaires ou à la consommation excessive d’alcool, cette affection peut aussi être provoquée par d’autres facteurs.

Ses symptômes diffèrent selon la forme qu’elle prend, et son diagnostic repose sur plusieurs examens médicaux.

Le traitement vise à apaiser la douleur et à corriger la cause à l’origine de l’inflammation.

Pancréatite : une inflammation dévastatrice du pancréas

La pancréatite est une inflammation du pancréas, une glande essentielle qui joue un double rôle dans notre organisme.

2 Fonctions principales du pancréas La régulation du sucre et la digestion sont assurées par cette glande discrète mais vitale.

D’une part, elle produit des hormones, dont l’insuline, et d’autre part, elle sécrète des enzymes indispensables à la digestion.

Lorsqu’une pancréatite se développe, le processus normal de fonctionnement du pancréas est perturbé.

En effet, cette maladie se caractérise par l’activation prématurée des enzymes pancréatiques à l’intérieur de la glande, au lieu de leur libération dans l’intestin.

Cette activation précoce entraîne une auto-digestion des tissus du pancréas, provoquant une inflammation intense et des douleurs abdominales sévères.

J’ai cru à une simple indigestion. La douleur est montée d’un coup, comme une brûlure intérieure. J’ai fini aux urgences, incapable de bouger. Nathalie, 48 ans, patiente

Aiguë ou chronique : les deux visages de la pancréatite

La pancréatite se présente sous deux formes distinctes : aiguë et chronique.

La forme aiguë est une urgence médicale qui nécessite une intervention immédiate, tandis que la forme chronique est une maladie progressive qui détruit progressivement le pancréas.

Les causes principales de ces deux formes diffèrent. La lithiase biliaire, ou calculs biliaires, est la cause principale de la pancréatite aiguë.

En revanche, l’alcoolisme est presque exclusivement responsable de la pancréatite chronique en France.

D’autres facteurs, tels que certains médicaments, des infections virales ou des traumatismes abdominaux, peuvent également provoquer cette inflammation.

Comment reconnaître la pancréatite ? Les symptômes à surveiller !

La pancréatite aiguë se manifeste par une douleur abdominale intense et brutale, souvent accompagnée de vomissements.

Le ventre peut être sensible et gonflé, et des signes généraux comme la fièvre et la tachycardie peuvent apparaître. Ces symptômes nécessitent une prise en charge médicale urgente.

La pancréatite aiguë ne prévient pas. Si la douleur abdominale devient insoutenable, il ne faut pas attendre : direction les urgences immédiatement. Marc, 55 ans, médecin urgentiste

Quant à la pancréatite chronique, elle se caractérise par des douleurs abdominales récurrentes et une perte de poids inexpliquée.

Des diarrhées graisseuses peuvent survenir, témoignant d’une mauvaise absorption des graisses.

Enfin, l’apparition d’un diabète peut être un signe de destruction progressive du pancréas.