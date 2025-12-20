Panne technique à Casablanca, la ligne 3 du tramway paralysée et les usagers dans l’embarras

La ligne 3 du tramway de Casablanca, reliant le quartier Salmia à la station Casa Port, a été perturbée ce jeudi matin suite à une panne technique sur l’une des rames.

Actuellement, le trafic est limité entre Casa Port et Jardin Alesco. Les équipes de maintenance sont à pied d’œuvre pour un retour à la normale rapide.

Perturbations inattendues sur la ligne 3 du tramway de Casablanca

Un incident technique a perturbé le fonctionnement normal de la ligne 3 du tramway de Casablanca ce jeudi matin.

Cette interruption temporaire a affecté la liaison entre le quartier Salmia et la station Casa Port, une des principales artères de transport de la ville.

L’incident s’est produit à proximité de la station 10 Mars, limitant ainsi le trafic jusqu’à la station Jardin Alesco. Les équipes de maintenance sont actuellement mobilisées pour résoudre cette panne et rétablir la circulation normale dans les plus brefs délais.

Comprendre la cause de l’interruption

La perturbation du service est due à une panne technique survenue sur l’une des rames. Une panne technique, dans ce contexte, signifie qu’un élément essentiel au fonctionnement du tramway a cessé de fonctionner correctement, entravant ainsi son bon déroulement.

Cette situation peut avoir un impact significatif sur le service, car elle peut entraîner des retards ou même l’arrêt complet du trafic jusqu’à ce que le problème soit résolu.

Dans ce cas précis, le trafic a été limité entre certaines stations, affectant ainsi les trajets quotidiens des usagers.

Les efforts pour rétablir la circulation normale

Actuellement, le trafic est restreint entre la station terminus Casa Port et la station Jardin Alesco. Cette limitation est une mesure temporaire visant à minimiser les désagréments causés par l’incident technique.

Par ailleurs, des équipes de maintenance sont sur le terrain, travaillant d’arrache-pied pour résoudre ce problème.

Leur objectif principal est de rétablir la circulation normale le plus rapidement possible, afin de limiter l’impact sur les usagers du tramway.