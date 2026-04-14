Pape Léon XIV en Algérie, un voyage placé sous le signe du dialogue et de la paix dès le premier jour

Pape Léon XIV en Algérie, un voyage placé sous le signe du dialogue et de la paix dès le premier jour

Découvrez la visite historique du pape Léon XIV en Algérie, une première depuis l’indépendance du pays.

Invité par le président Abdelmadjid Tebboune, le souverain pontife a rendu hommage aux martyrs de la Révolution et a salué l’Algérie comme un carrefour des cultures et des religions.

Un voyage riche en symboles et en rencontres qui a renforcé le dialogue interreligieux.

Une visite historique du pape Léon XIV en Algérie

Le souverain pontife, le pape Léon XIV, a effectué une visite historique en Algérie, marquant la première visite d’un pape depuis l’indépendance du pays.

Accueilli par le président Abdelmadjid Tebboune à l’aéroport international Houari Boumediene, cette visite symbolise un engagement fort pour promouvoir les valeurs de dialogue et de coexistence.


La première étape de ce voyage mémorable a été un hommage rendu aux martyrs de la Révolution de libération nationale au Sanctuaire du Martyr.

Cette visite souligne l’importance de la mémoire collective dans le processus de paix et de réconciliation.

Un dialogue symbolique entre le président et le pape

Lors de leur rencontre à la Présidence de la République, le président Tebboune et le pape Léon XIV ont échangé des cadeaux symboliques, marquant ainsi l’importance du dialogue interreligieux.

Le président a réaffirmé l’engagement de l’Algérie à coopérer étroitement avec le Vatican, soulignant l’esprit de compréhension, de dialogue et de coexistence.


Le pape s’est ensuite rendu à Djamaa El-Djazaïr, où il a été accueilli par le président. Il a salué les valeurs de solidarité, d’acceptation de l’autre et d’esprit collectif du peuple algérien, louant son hospitalité et sa grande générosité.

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Le pape salue l’Algérie, carrefour des cultures et des religions

Sur l’esplanade de Riad El Feth, le pape Léon XIV a rendu hommage à l’Algérie, la qualifiant de « carrefour des cultures et des religions ».

Il a souligné la force de ses racines et l’espoir de sa jeunesse, réaffirmant son rôle crucial dans la stabilité et le dialogue au sein de la communauté internationale.

Il a également visité plusieurs structures religieuses et cultuelles de Djamaa El-Djazaïr, accompagné de hauts responsables algériens.

Sa visite à la basilique Notre-Dame d’Afrique à Alger, où il a présidé une cérémonie religieuse, a marqué un moment fort de cette visite historique.

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Mehdi Moussaïd

Écrit par Mehdi Moussaïd

Journaliste indépendant spécialisé dans l’économie, l’énergie et le développement industriel en Algérie. Les articles de Mehdi explorent les grandes tendances économiques, les stratégies des entreprises publiques et privées, ainsi que les enjeux liés aux transports, à l’innovation et à la transition énergétique.