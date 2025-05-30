Parcours du combattant : l’odyssée d’un étudiant algérien pour obtenir son titre de séjour en France

L’obtention d’un titre de séjour en France est souvent perçue comme un véritable parcours du combattant, surtout pour les étudiants étrangers. C’est le cas des étudiants algériens qui, malgré leur motivation et leur détermination, se heurtent à de nombreux obstacles administratifs. Cet article vous propose de suivre l’odyssée d’un étudiant algérien en quête de son titre de séjour en France. Un voyage semé d’embûches, de défis et de victoires, qui reflète la réalité de milliers d’étudiants chaque année.

Plongez au cœur de cette aventure humaine, entre espoir et désillusion, pour mieux comprendre les enjeux de l’immigration étudiante en France.

Le calvaire administratif d’un étudiant algérien en France

En France, le renouvellement du titre de séjour pour les étudiants étrangers peut s’avérer être un véritable parcours du combattant. C’est le cas d’un étudiant algérien en master de sécurité informatique, dont la demande déposée en octobre 2023 à la préfecture de l’Essonne est restée sans réponse pendant 18 mois.

Cette situation a non seulement perturbé sa vie personnelle, mais a également mis en péril son contrat d’apprentissage et la validation de son année universitaire. Face à cette impasse administrative, l’étudiant a été contraint de saisir le tribunal administratif.

Les démarches juridiques pour faire valoir ses droits

L’étudiant algérien, face à l’absence de réponse de la préfecture, a décidé d’engager une action en justice. Il a porté son affaire devant le tribunal administratif de Versailles, invoquant un « délai anormalement long » dans le traitement de sa demande. Pour appuyer sa requête, il s’est basé sur l’article L. 521-3 du Code de justice administrative.

Cet article permet au juge des référés d’ordonner toute mesure utile en urgence, sans entraver une décision administrative. L’étudiant a ainsi mis en lumière la précarité de sa situation administrative, résultant du silence prolongé de la préfecture.

La décision du tribunal administratif de Versailles

Le tribunal a reconnu l’urgence de la situation, soulignant les répercussions sur la vie étudiante et professionnelle de l’étudiant. La préfecture de l’Essonne, quant à elle, n’a pas présenté de défense ni justifié le retard excessif dans le traitement de la demande. Cette absence a renforcé la position du juge des référés sur l’anormalité du délai.

En conséquence, le 21 mai 2025, le juge a ordonné à la préfète de l’Essonne d’examiner la demande de renouvellement du titre de séjour de l’étudiant algérien dans un délai d’un mois, mettant ainsi fin à une attente de près de deux ans.