Partenariat stratégique : Fondal et Jetour unissent leurs forces pour une production automobile révolutionnaire en 2025

L’industrie automobile est en constante évolution, et 2025 ne fait pas exception. Deux géants du secteur, Fondal et Jetour, ont décidé de conjuguer leurs expertises pour créer une production automobile révolutionnaire. Cette alliance stratégique promet d’apporter des innovations majeures dans le domaine. Cet article vous propose de découvrir les enjeux et les perspectives de ce partenariat inédit entre ces deux acteurs majeurs de l’automobile.

Restez connectés pour en savoir plus sur cette collaboration qui pourrait bien redéfinir les standards de l’industrie automobile.

Signature d’un accord majeur entre Fondal et Jetour lors du Forum d’affaires algéro-chinois

Le Forum d’affaires algéro-chinois, qui s’est déroulé récemment à Alger, a été le théâtre de la signature de plusieurs accords stratégiques dans l’industrie automobile. L’accord le plus marquant est celui conclu entre Fondal, une entreprise publique algérienne issue de la Société nationale de sidérurgie, et Jetour, un constructeur automobile chinois représenté par son vice-président, Shandong Qi.

Cet accord prévoit la création d’une usine de fabrication de véhicules Jetour avec un investissement de plus de 105 millions de dollars sur cinq ans. L’usine, qui sera installée dans l’ancienne usine Gloviz à Batna, devrait produire 270 000 véhicules par an et créer 1000 emplois.

Un investissement massif pour la production de véhicules Jetour en Algérie

Le mémorandum d’entente signé entre Jetour et Fondal prévoit un investissement colossal de plus de 105 millions de dollars sur une période de cinq ans. Cette somme sera consacrée à l’établissement d’une usine de fabrication de véhicules Jetour, avec une capacité de production annuelle estimée à 270 000 unités.

Ce projet ambitieux devrait générer environ 1000 emplois directs. L’usine sera implantée dans la wilaya de Batna, sur le site de l’ancienne usine Gloviz, autrefois dédiée à l’assemblage de véhicules Kia et aujourd’hui intégrée au patrimoine de Fondal suite à une décision judiciaire.

Création d’un écosystème industriel favorable à l’émergence de la filière des composants

Ce projet d’envergure ne se limite pas à la production de véhicules. Il vise également à stimuler le développement d’une industrie locale de composants automobiles. En effet, l’initiative favorisera la coopération entre les assembleurs et les sous-traitants locaux, tout en respectant les normes techniques internationales.

Cette dynamique industrielle permettra de créer un environnement propice à l’émergence d’une véritable filière de composants automobiles en Algérie. Ainsi, au-delà de la création d’emplois directs, ce projet pourrait avoir un impact significatif sur l’économie locale et nationale, en contribuant à la diversification de l’industrie algérienne.