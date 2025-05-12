Partenariat stratégique Jetour-Massar : une production locale de pièces automobiles en vue pour 2025

L’industrie automobile marocaine est sur le point de connaître une évolution majeure. Le partenariat stratégique entre Jetour et Massar promet de révolutionner le secteur avec la production locale de pièces automobiles. Cette alliance, qui marque un tournant dans l’histoire de l’automobile au Maroc, vise à renforcer l’autonomie du pays en matière de production automobile.

Découvrez comment ce partenariat pourrait changer la donne pour l’industrie automobile marocaine et quels sont les enjeux de cette collaboration ambitieuse.

Massar et Jetour s’associent pour intégrer des composants algériens dans la production automobile

Dans une démarche visant à renforcer les liens industriels entre l’Algérie et la Chine, Massar (Spa), une filiale de la Société nationale de holding de l’industrie sidérurgique (SNS holding), a conclu un accord avec le fabricant automobile chinois Jetour. Cet accord prévoit l’intégration de pièces algériennes dans la fabrication des véhicules Jetour.

Cette initiative est le fruit d’une visite de travail en Chine par une délégation de Massar Algérie (Spa), en marge du Salon de l’auto Shanghai 2025, visant à explorer les possibilités d’inclure des composants locaux dans l’industrie automobile algérienne.

Exploration des opportunités d’intégration de pièces locales dans l’industrie automobile

La délégation de Massar Algérie a tenu une réunion avec Jetour, constructeur automobile chinois, pour discuter des modalités de coopération. L’objectif principal était d’intégrer des composants algériens dans les véhicules destinés au marché local. Les discussions ont également porté sur l’établissement d’une feuille de route commune, définissant les étapes et les volumes de composants à intégrer dans la production automobile.

Jetour s’est engagé à entreprendre les démarches nécessaires pour certifier les pièces algériennes conformément aux normes internationales de l’industrie automobile.

Élaboration d’une feuille de route commune et certification des pièces algériennes

La feuille de route commune, élaborée par Massar Algérie et Jetour, détaille les étapes à suivre pour l’intégration des composants algériens dans la production automobile. Elle fixe également des délais d’exécution précis pour chaque étape. Les volumes et types de composants à intégrer ont été soigneusement sélectionnés afin d’atteindre des taux d’intégration significatifs, conformément aux nouvelles dispositions régissant l’industrie automobile.

Par ailleurs, Jetour s’est engagé à initier le processus de certification des pièces algériennes, garantissant ainsi leur conformité aux standards internationaux de l’industrie automobile.