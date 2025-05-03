Partenariat tuniso-américain : Focus sur la sécurité, l’économie et l’innovation pour 2025

Le partenariat tuniso-américain se renforce et s’oriente vers de nouveaux horizons. En cette année 2025, la sécurité, l’économie et l’innovation sont au cœur des discussions et des projets communs. Cet article propose un focus sur ces trois piliers essentiels qui dessinent l’avenir de cette coopération bilatérale. Comment ces domaines sont-ils abordés ? Quelles sont les perspectives envisagées ? Autant de questions auxquelles nous tenterons d’apporter des éléments de réponse.

Plongez dans l’analyse de ce partenariat stratégique entre la Tunisie et les États-Unis, et découvrez comment il pourrait façonner le paysage socio-économique de demain.

Renforcement des liens tuniso-américains : rencontre entre Mohamed Ali Nafti et Joey Hood

Le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a accueilli mercredi l’ambassadeur américain à Tunis, Joey Hood. Cette réunion a été l’occasion de souligner la robustesse et l’ancienneté des relations d’amitié et de coopération entre les deux nations, qui remontent à plus de deux siècles.

Les deux dirigeants ont exprimé leur désir commun de renforcer ce partenariat stratégique, basé sur le respect mutuel et la convergence des intérêts. Ils ont discuté des moyens d’intensifier la coopération bilatérale dans divers domaines clés, tels que la sécurité, l’économie, le commerce, ainsi que la collaboration académique, scientifique et technologique.

Consolidation des relations tuniso-américaines : un dialogue constructif et continu

Approfondissement des relations tuniso-américaines : sécurité, économie et recherche

