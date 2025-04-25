Participation marquante du Maroc à la 163e session du Conseil de la Ligue arabe : les détails

Le Maroc a récemment marqué de son empreinte la 163e session du Conseil de la Ligue arabe, affirmant une fois de plus son rôle prépondérant sur la scène diplomatique régionale. Cette participation a été l’occasion pour le royaume chérifien d’aborder des sujets cruciaux et de défendre ses positions avec fermeté. Cet article vous propose de découvrir les détails de cette participation marquante, qui a suscité l’intérêt et l’admiration de nombreux observateurs.

Plongez au cœur de ces moments forts qui ont dessiné les contours de la politique arabe pour les années à venir.

Le Maroc participe à la 163e session du Conseil de la Ligue arabe au Caire

La 163e session du Conseil de la Ligue arabe a eu lieu mardi dernier au Caire, avec une participation notable du Maroc. Le Royaume était représenté par une délégation dirigée par l’ambassadeur marocain au Caire et son représentant permanent auprès de la Ligue arabe, Mohamed Ait Ouali.

Cette session, qui s’est tenue au Secrétariat général de la Ligue, a abordé plusieurs sujets d’importance, notamment l’action arabe commune, le rapport du secrétaire général de la Ligue arabe entre les 162e et 163e sessions, ainsi que le projet d’ordre du jour du 34e Sommet arabe ordinaire prévu le 17 mai à Bagdad.

Discussion de sujets clés lors de la 163e session du Conseil de la Ligue arabe

La réunion a également été l’occasion d’aborder des questions cruciales telles que la situation palestinienne, l’activation de l’Initiative de paix arabe et les violations israéliennes à Al-Qods. Les délégués ont également discuté de la situation dans divers pays arabes, notamment la Libye, le Yémen, le Soudan et la Somalie, ainsi que de la solidarité avec le Liban et les développements en Syrie.

Le projet d’ordre du jour et les projets de résolution relatifs à ces questions ont été soumis pour approbation et adoption lors de la 163e session ministérielle du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères, qui se tiendra mercredi au Caire.

Préparation de la 163e session ministérielle du Conseil de la Ligue arabe

Les délégués permanents ont présenté pour validation le projet d’ordre du jour et les projets de résolution concernant les sujets discutés lors de cette session. Ces documents seront examinés lors de la prochaine 163e session ministérielle du Conseil de la Ligue arabe, qui réunira les ministres des Affaires étrangères.

Cette importante rencontre se tiendra au Caire, où les décisions prises auront un impact significatif sur l’avenir des affaires arabes et de la sécurité nationale.