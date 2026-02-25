Pas d’augmentation en vue pour les factures d’électricité à Taounate, une bouffée d’air frais pour les habitants

Face à des rumeurs d’augmentation des tarifs d’électricité dans la province de Taounate, la Société Régionale Multiservices Fès-Meknès (SRM-FM) tient à rassurer ses clients.

Elle affirme que les tarifs restent inchangés et que toute hausse constatée sur certaines factures est due à l’accumulation de consommations antérieures mal calculées par les anciens distributeurs.

La SRM-FM s’engage à traiter rapidement toute plainte et propose un plan de paiement échelonné pour accompagner ses clients.

Pas de changement tarifaire : la SRM-FM rassure les habitants de Taounate

La Société Régionale Multiservices Fès-Meknès (SRM-FM) a récemment confirmé qu’aucune modification n’a été apportée aux tarifs d’électricité en vigueur dans la province de Taounate.

Cette déclaration intervient suite à des rumeurs concernant une éventuelle hausse des factures d’électricité dans cette région.

La SRM-FM, responsable des services d’eau potable, d’électricité et d’assainissement liquide dans neuf préfectures et provinces de la région, insiste sur le fait que les tarifs sont appliqués conformément aux réglementations nationales.

Elle s’appuie sur le relevé mensuel effectif des compteurs pour garantir l’exactitude du calcul de la consommation et la transparence de la facturation.

Processus de calcul des factures d’électricité

Le processus de facturation de la SRM-FM est basé sur le relevé mensuel effectif des compteurs. Cette méthode assure l’exactitude du calcul de la consommation et garantit une facturation transparente. Le relevé du compteur est comparé à l’historique de consommation pour éviter toute erreur.

En cas de plaintes concernant une augmentation inattendue de la facture, la SRM-FM intervient rapidement.

Une visite sur place est organisée pour vérifier le relevé et l’index du compteur. L’objectif est de s’assurer que la facture correspond bien à la consommation réelle du client.

Des factures élevées ? La SRM-FM propose des solutions !

Selon la SRM-FM, la majorité des factures élevées sont dues à l’accumulation de consommations antérieures mal calculées par les anciens distributeurs. Cette situation résulte d’un système d’estimation plutôt que d’une consommation soudaine.

La société propose un plan de paiement échelonné aux clients, en tenant compte de leur pouvoir d’achat, dans une démarche sociale responsable.

De plus, la SRM-FM s’engage à traiter les plaintes via ses canaux officiels, garantissant transparence et responsabilité.