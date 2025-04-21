Passeports Algériens : découvrez les pays accessibles sans visa en 2025, une liberté inédite !

En 2025, les détenteurs de passeports algériens bénéficient d’une liberté de mouvement inédite. En effet, un nombre croissant de pays ouvrent leurs portes sans exiger de visa préalable. Cette évolution, qui facilite grandement les voyages internationaux, est une véritable aubaine pour les Algériens désireux de découvrir le monde. Cet article vous propose de faire le point sur ces destinations accessibles sans visa, afin de vous aider à planifier vos prochains périples.

Alors, prêts à embarquer pour de nouvelles aventures ? Restez avec nous pour explorer les possibilités qui s’offrent à vous grâce à votre passeport algérien.

Le passeport algérien gagne du terrain dans le classement mondial

En 2025, le passeport algérien a gravi les échelons dans le classement mondial des passeports, selon le rapport annuel du cabinet britannique Henley & Partners. L’Algérie se hisse désormais à la 83e place, en progression par rapport à sa 86e position en 2024. Cette avancée est attribuée à une augmentation de l’accès sans visa à diverses destinations internationales.

Le rapport de Henley & Partners, qui évalue la facilité d’accès à 227 destinations mondiales, souligne que le passeport algérien offre maintenant un accès sans visa à 26 pays, ainsi qu’un accès simplifié à 28 autres destinations via un visa à l’arrivée et à 34 pays avec un visa électronique.

Les destinations accessibles aux détenteurs du passeport algérien

Le passeport algérien ouvre désormais les portes de 26 pays sans nécessité de visa préalable. De plus, 28 autres destinations offrent la possibilité d’obtenir un visa à l’arrivée et 34 pays proposent un visa électronique. Cependant, pour des pays tels que les États-Unis, le Canada ou les pays de l’Union européenne, un visa préalable est requis.

Cette diversité d’accès facilite grandement les voyages internationaux pour les Algériens. Il convient toutefois de noter que chaque pays a ses propres exigences en matière de documentation et de preuves financières pour l’obtention d’un visa.

Zoom sur les pays accessibles avec le passeport algérien

Les détenteurs du passeport algérien peuvent se rendre sans visa dans divers pays, dont l’Angola, la Barbade, le Bénin, ou encore la Malaisie et la Tunisie. Par ailleurs, 28 pays offrent un visa à l’arrivée, comme la Bolivie, le Cambodge, le Cap-Vert et le Zimbabwe.

Enfin, 34 pays permettent l’entrée via un visa électronique, parmi lesquels l’Afrique du Sud, l’Albanie, les Bahamas, Bahreïn et la Colombie. Cependant, pour des destinations comme les États-Unis, le Canada ou l’Union européenne, un visa préalable est nécessaire, impliquant généralement la présentation de documents spécifiques.