Passez des vacances pas chères en Tunisie : Découvrez le TOP 3 des meilleurs complexes touristiques !

La Tunisie est réputée pour ses richesses historiques et ses belles plages. Le charme du pays et ses villes côtières sont les principaux atouts qui attirent les vacanciers. Quels sont les complexes touristiques pas chers du pays ?

Houda Golf and Beach Club

L’hôtel est situé en Monastir, une zone très prisée par les touristes. Il est tout près d’une plage méditerranéenne avec du sable fin. Que vous voyagiez en couple, en solitaire, ou en famille, Houda Golf & Beach Club est l’hôtel parfait pour vos vacances.

L’hôtel propose divers types de chambres disposant d’un balcon privé avec vue sur l’océan. Pour ceux qui aiment pratiquer le sport, l’établissement possède une salle de sport, un centre de remise en forme, et un cours de tennis. Pour plus de détente, il met à la disposition de ses clients un spa, un massage, et un sauna.

Pour les vacances en famille, l’hôtel a également des clubs pour enfants, un parc aquatique… Avec une équipe d’animation, l’hôtel propose une grande variété de programmes d’animations pour tous les âges pendant votre séjour.

Hôtel Ruspina

L’hôtel est localisé dans la zone touristique entre Sousse et Monastir. Ce sont deux des plus belles villes côtières de la Tunisie. L’hôtel Ruspina est un hôtel 4 étoiles installé dans des jardins luxuriants.

L’hôtel propose différents types de chambres. Effectivement, les clients peuvent choisir entre des chambres familiales, des chambres avec vue sur la piscine, des suites, et même des chambres non-fumeurs.

Ruspina est un hôtel familial offrant une ambiance agréable composée de diverses activités animées par une équipe professionnelle. Il y a aussi différentes activités sportives et de loisirs dans l’hôtel, comme une aire de jeu pour enfant, un terrain de golf… Il offre également un service de qualité, et sans oublier la plage privée.

L’hôtel propose également des offres non payantes, comme le parking des voitures, la connexion internet, et les petits déjeuners sont inclus.

Palmyra Holiday Resort & Spa

Pour les amoureux de voyage, Palmyra Holiday Resort & Spa est l’option idéale. L’hôtel offre une variété d’équipements, dont la climatisation. Il est également possible de bénéficier d’une connexion gratuite. L’hôtel dispose d’une réception ouverte à tout moment, d’un stockage des bagages et d’un bureau de change pour rendre votre séjour agréable.

C’est une propriété de 3 étoiles qui dispose également d’une piscine, d’une plage privée et diverses animations pour les enfants. Un parking gratuit est également disponible pour les clients avec une voiture.

Comme types de chambres, l’hôtel offre une multitude de choix entre des chambres fumeurs ou non-fumeurs, des chambres familiales et des suites.