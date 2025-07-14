Patrimoine algérien en ébullition : Huit joyaux historiques sur le point d’être classés nationalement en 2025

L’Algérie, terre de contrastes et de richesses historiques, est sur le point de voir huit de ses trésors patrimoniaux classés au niveau national. Cette reconnaissance officielle, prévue pour cette année 2025, met en lumière l’importance de la préservation du patrimoine algérien. Ces joyaux, témoins d’une histoire riche et complexe, sont autant de promesses pour l’avenir du tourisme culturel dans le pays.

Découvrons ensemble ces sites exceptionnels qui s’apprêtent à entrer dans le cercle très fermé des monuments nationaux algériens.

Préservation du patrimoine algérien : huit sites en passe d’être classés

Dans une démarche proactive de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine culturel algérien, le ministère de la Culture et des Arts a initié le processus de classement national pour huit sites historiques et archéologiques. Ces lieux emblématiques, répartis à travers différentes régions du pays, sont porteurs d’une riche histoire et témoignent de l’évolution culturelle de l’Algérie.

Parmi eux, on retrouve Petra ancienne à Béjaïa, un héritage architectural datant des IVe et Ve siècles, ou encore le site de Tébessa la déserte, qui offre un panorama sur les civilisations numide, romaine et byzantine. Cette initiative reflète la volonté stratégique du gouvernement de faire du patrimoine un pilier de l’identité nationale et un vecteur de rayonnement culturel.

Trois universités modernes reconnues pour leur valeur architecturale

En plus des sites historiques, trois institutions universitaires contemporaines ont été sélectionnées pour leur importance architecturale. L’Université des sciences et des technologies Houari Boumediene (USTHB) à Alger, conçue par l’architecte brésilien Oscar Niemeyer, est un emblème de l’architecture moderniste des années 1960.

L’Université Mohamed Boudiaf d’Oran, signée par l’architecte japonais Kenzō Tange, se distingue par son design audacieux qui allie horizontalité et verticalité. Enfin, l’Université des frères Mentouri à Constantine, également œuvre de Niemeyer, est remarquable pour sa conception inspirée des outils d’écriture, symbolisant l’union entre savoir, art et structure.

Une politique proactive pour la sauvegarde du patrimoine

Le gouvernement algérien a mis en place une stratégie de préservation du patrimoine culturel matériel, le considérant comme un levier de mémoire, de cohésion nationale et de développement touristique.

Des mesures de protection provisoire ont été instaurées pour les sites concernés, en attendant leur classement définitif conformément aux lois en vigueur. Cette initiative démontre l’engagement de l’État à faire du patrimoine un pilier de l’identité nationale et un vecteur de rayonnement culturel à l’échelle internationale.