Pause dans l’approvisionnement en eau : la station de dessalement Fouka 2 ferme pour une maintenance nécessaire

La Société algérienne de dessalement de l’eau de mer annonce une pause temporaire de trois jours dans la production à la Station de dessalement d’eau de mer Fouka 2, pour une maintenance préventive.

Cette opération s’inscrit dans un programme national visant à optimiser les performances des équipements et anticiper la demande estivale en eau.

Arrêt temporaire de la production à la SDEM Fouka 2 : qu’est-ce qui se passe ?

La Société algérienne de dessalement de l’eau de mer a récemment fait part d’une interruption provisoire de la production à la Station de dessalement d’eau de mer (SDEM) Fouka 2.

Cette pause, prévue pour une durée de trois jours, est nécessaire pour effectuer une opération de maintenance préventive périodique.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre du programme national de maintenance préventive de l’entreprise, visant à assurer un fonctionnement optimal des équipements et à prévenir d’éventuelles pannes.

L’objectif est de garantir la disponibilité des installations, notamment en prévision de la saison estivale où la demande en eau augmente.

Maintenance nécessaire : pourquoi est-ce si important ?

La maintenance préventive est cruciale pour assurer la continuité et l’efficacité des opérations de dessalement.

Elle permet non seulement de préserver les équipements, mais aussi d’améliorer leurs performances. En anticipant les pannes potentielles, elle garantit une disponibilité optimale des installations.

De plus, cette maintenance est particulièrement pertinente en prévision de la saison estivale. En effet, durant cette période, la demande en eau augmente considérablement. Ainsi, ces interventions planifiées contribuent à renforcer la capacité de réponse face à cette demande accrue.

Un programme national global : comment cela fonctionne-t-il ?

Cette opération de maintenance s’inscrit dans un programme national global, élaboré en coordination avec l’Algérienne des eaux (ADE).

Ce programme couvre toutes les stations de dessalement du pays, assurant ainsi une gestion uniforme et efficace.

Le but principal de ce programme est d’assurer la continuité et l’efficacité du fonctionnement des stations de dessalement.

Il vise également à préserver les équipements et à prolonger leur durée de vie, tout en renforçant la capacité de réponse face à une demande accrue en période de pointe.