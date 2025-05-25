Pauvreté au Maroc : Révélations alarmantes de la récente étude du HCP

La pauvreté au Maroc est un sujet qui suscite de nombreuses interrogations. Une récente étude du Haut-Commissariat au Plan (HCP) vient apporter un nouvel éclairage sur cette problématique, et les conclusions sont pour le moins alarmantes. Cette analyse approfondie, menée par l’un des organismes les plus respectés du pays, met en lumière des réalités souvent méconnues du grand public.

Préparez-vous à découvrir des faits troublants sur la situation socio-économique du Maroc, qui pourrait bien remettre en question certaines idées reçues. Restez avec nous pour explorer les révélations de cette étude inédite.

La pauvreté multidimensionnelle au Maroc en net recul entre 2014 et 2024

Une étude récente du Haut-Commissariat au Plan (HCP) met en lumière une diminution significative de la pauvreté multidimensionnelle au Maroc sur la période 2014-2024. L’indice de cette forme de pauvreté a presque été réduit de moitié, passant de 4,5% à 2,5%. Parallèlement, le pourcentage de la population vivant dans la pauvreté a également baissé, de 11,9% à 6,8%.

Même si l’intensité de la pauvreté a légèrement diminué, elle reste un phénomène principalement rural. Cette amélioration est le fruit des politiques publiques de développement humain mises en œuvre durant cette décennie, avec un rôle clé joué par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

La pauvreté multidimensionnelle au Maroc : une réalité principalement rurale

Malgré une baisse générale de la pauvreté multidimensionnelle au Maroc, celle-ci reste majoritairement un phénomène rural. En effet, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP), près de 72% des personnes vivant dans la pauvreté en 2024 résidaient dans les zones rurales, contre 79% en 2014. Toutes les régions du pays ont connu une diminution de ce taux de pauvreté, avec des progrès particulièrement notables dans les zones initialement les plus affectées.

Cependant, malgré cette tendance positive, des disparités territoriales persistent. En effet, si la pauvreté a reculé dans presque toutes les 75 provinces et préfectures du royaume, des écarts demeurent entre les différents territoires.

Impact significatif de l’INDH sur la réduction de la pauvreté dans les zones rurales

L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a joué un rôle déterminant dans la lutte contre la pauvreté au Maroc, en particulier dans les zones rurales. Selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP), dans les 702 communes rurales ciblées par les deux premières phases du programme INDH, le taux de pauvreté multidimensionnelle a chuté de 27,8% en 2014 à 15,5% en 2024.

Cela représente une baisse de 12,3 points de pourcentage, comparativement à une diminution de 8,4 points dans les communes non couvertes par le programme. Ces chiffres témoignent de l’efficacité des politiques publiques de développement humain mises en place au cours de la dernière décennie.