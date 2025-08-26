Peines alternatives et surveillance électronique : la DGAPR dévoile ses nouvelles stratégies pour 2025

La Direction Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR) a récemment dévoilé ses nouvelles stratégies pour l’année en cours. Au cœur de ces innovations, une attention particulière est portée sur les peines alternatives et la surveillance électronique. Ces mesures visent à moderniser le système pénitentiaire tout en garantissant une meilleure réinsertion des détenus.

Dans cet article, nous allons explorer en détail ces nouvelles approches, leurs implications et leur potentiel pour transformer l’administration pénitentiaire.

Restez avec nous pour découvrir comment la DGAPR envisage l’avenir de la justice pénale.

La DGAPR clarifie la mise en œuvre de la loi 43.22 sur les peines alternatives

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a démenti des informations erronées circulant sur certains sites web concernant l’application de la loi 43.22 relative aux peines alternatives.

Dans un communiqué, la DGAPR a souligné qu’elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour le suivi de ces peines, y compris la mobilisation des ressources, l’affectation de fonctionnaires dédiés et la fourniture de formations appropriées.

Elle a également mis en place une plateforme nationale de surveillance électronique et des bracelets électroniques pour assurer le suivi de l’exécution de ces peines.

Le fonctionnement de la plateforme nationale de surveillance électronique

La DGAPR a mis en place une plateforme nationale de surveillance électronique pour faciliter l’application des peines alternatives. Cette plateforme utilise des bracelets électroniques pour surveiller les individus condamnés. Ces dispositifs sont prêts à être déployés, permettant un suivi efficace et continu de l’exécution des peines.

En plus de cette technologie, la DGAPR a également formé du personnel spécifiquement pour gérer ces nouvelles méthodes de surveillance. Cela fait partie d’un effort plus large pour moderniser et améliorer le système pénitentiaire, tout en respectant les droits des individus condamnés.

Les défis de la mise en œuvre des autres peines alternatives

La DGAPR a reconnu que l’application des autres peines alternatives a rencontré des obstacles, notamment la coïncidence avec la période estivale. Cette situation n’a pas facilité une mise en œuvre immédiate malgré les efforts déployés par la DGAPR, qui a tenu plusieurs réunions avec la plupart des départements concernés pour établir des cadres conventionnels.

Cependant, la DGAPR reste déterminée à surmonter ces défis et prévoit d’accélérer la coordination avec tous les secteurs concernés pour une mise en œuvre complète de tous les accords relatifs aux peines alternatives.