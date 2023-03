Pension retraite en Algérie – Versement de l’augmentation à partir du 10 mars 2023

Le 10 mars 2023 est une date attendue par les bénéficiaires des pensions de retraite en Algérie. Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youssef Cherfa, vient d’annoncer que les augmentations approuvées par le Président Abdelmadjid Tebboune seront versées à partir de cette date.

Plus de 8 millions de personnes bénéficieront de ce versement qui interviendra avant le mois de Ramadan. Les pensions de retraite sont au nombre de 2 985 000 tandis que l’allocation chômage touche 2 millions de bénéficiaires. Ces derniers ont pu bénéficier de l’augmentation à 15.000 dinars algériens dès janvier 2023.

Les propos du chef de l’Etat

Le Président Abdelmadjid Tebboune s’est exprimé sur le sujet durant une entrevue diffusée le 23 février 2023. Il a notamment adressé ses félicitations général Petr Pavel pour son élection à la présidence de la République tchèque. Il a également confirmé le versement des augmentations des salaires avant Ramadan 2023.

La situation financière actuelle montre clairement l’importance de mieux protéger le patrimoine des retraités. Ils représentent une grande partie des citoyens ayant contribués à la formation de l’économie nationale. Les gouvernements doivent donc s’assurer de prendre des mesures pour subvenir à leurs besoins et leur éviter des pénuries.

Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement algérien a décidé d’augmenter les pensions et les allocations chômage. Le 10 mars 2023 marque donc le début de ce versement, qui concernera 2 millions et 800 mille personnes. Les pensions de retraite seront quant à elles versées dans les tranches prescrites entre le 10 mars et le 20 mars 2023.

L’importance des services publics

Les services publics jouent un rôle primordial dans l’amélioration des conditions de vies des retraités. L’accès universel à des soins de qualité, à des transports en commun ou à des logements abordables permet à cette catégorie d’être satisfaite et soulagée de certaines contraintes financières liées à la vieillesse.

De plus, les services publics permettent d’avoir un meilleur contrôle sur les coûts et les tarifs. Un transport en commun durable, efficace et à prix raisonnable est indispensable pour les retraités ayant un faible revenu. Pour cela, le Gouvernement doit encourager les initiatives locales pour améliorer les infrastructures de transport existantes et créer de nouvelles ressources qui offrent des tarifs abordables.

Les services publics doivent assurer la fourniture de produits et services essentiels à des tarifs abordables. Cela inclut :

l’accès aux dispositifs d’économie d’énergie et aux aides financières;

l’accès aux dispositifs d’économie d’énergie et aux aides financières; l’amélioration des systèmes sanitaires et sociaux;

l’amélioration des systèmes sanitaires et sociaux; la possibilité de participer à des activités culturelles et sportives;

la possibilité de participer à des activités culturelles et sportives; la création de programmes de formation et d’emploi pour les jeunes;

la création de programmes de formation et d’emploi pour les jeunes; l’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur;

l’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur; la promotion du tourisme et des achats locaux;

la promotion du tourisme et des achats locaux; la promotion des investissements publics et privés pour relancer l’emploi;

la promotion des investissements publics et privés pour relancer l’emploi; la promotion des activités génératrices de revenus (AGR).

Ces initiatives permettront de stimuler l’activité économique en Algérie, ce qui profitera directement aux retraités. Outre l’amélioration de leur quotidien, ces actions favoriseront leur participation à la vie économique et sociale.

Le 10 mars 2023 marquera donc un pas important vers cette dynamique. Les pensions de retraite seront versées avec l’augmentation décidée, ce qui permettra à 8 millions de personnes de bénéficier de ce geste. La hausse des allocations chômage, effectuée en janvier 2023, aura aussi contribué à minimiser les difficultés financières des bénéficiaires.

Afin de consolider ce succès, il est important que les Gouvernements nationaux et locaux travaillent ensemble pour mettre en œuvre des politiques sociales cohérentes et efficaces. Un tel effort facilitera l’accès aux prestations et services publics dont les retraités ont besoin pour maintenir leur autonomie et leur dignité.

Sources