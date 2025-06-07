Performance des pick-up Great Wall : une puissance qui défie tous les terrains en 2025

Découvrez la performance des pick-up Great Wall, véritables symboles de puissance et d’endurance. En 2025, ces mastodontes de l’automobile continuent de défier tous les terrains avec une aisance remarquable. Que ce soit sur les routes asphaltées des villes ou sur les pistes rocailleuses en pleine nature, ils affichent une résistance et une robustesse à toute épreuve. Cet article vous propose un tour d’horizon complet de ces véhicules hors normes qui ne cessent de repousser les limites de la technologie automobile.

Préparez-vous à être impressionné par leur performance inégalée.

Great Wall Algérie brille lors du Media Driving Tour 2025

Lors de l’événement Media Driving Tour 2025, Great Wall Algérie a marqué sa présence en offrant aux participants une opportunité unique d’essayer divers modèles de véhicules. Cette marque algérienne a mis à disposition une gamme de pick-ups adaptés à différents types de terrains, permettant ainsi aux participants de découvrir les performances et la robustesse de ces véhicules.

Les modèles Poer et Wingle 7 ont particulièrement retenu l’attention des experts automobiles présents, qui ont pu tester leurs capacités sur divers parcours.

Performances et caractéristiques des pick-ups Poer et Wingle 7

Le Wingle 7, en version deux roues motrices, a démontré sa robustesse dès les premiers kilomètres. Équipé d’un moteur diesel de 130 chevaux et d’une boîte manuelle à six rapports, ce véhicule est prêt à affronter tous les terrains. Sa consommation de carburant est remarquablement faible, bien que son confort acoustique et sa suspension soient perfectibles.

Le Poer, quant à lui, se distingue par sa puissance supérieure de 30 chevaux et son confort de conduite amélioré grâce à des suspensions avant et arrière travaillées. Ces deux modèles ont prouvé leur polyvalence et leur potentiel pour devenir des références sur le marché des pick-ups.

Les pick-ups Great Wall Algérie face aux dunes de Oued Souf

Le véritable test des capacités des pick-ups Great Wall Algérie a eu lieu sur les dunes de Oued Souf. Le Wingle 7, équipé du mode quatre roues motrices, a brillamment démontré sa maîtrise des terrains sableux et sinueux. Grâce à une assistance efficace au comportement des roues, le véhicule n’a montré aucun défaut, même poussé à ses limites.

Son grand frère, le Poer, a également impressionné par sa puissance et son confort supérieurs, notamment dans la version ultime équipée d’une boîte automatique. Ces performances remarquables confirment le potentiel des pick-ups Great Wall Algérie pour devenir des références sur le marché des véhicules tout-terrain.