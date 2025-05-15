Perturbation majeure sur le Tramway de Casablanca : les lignes 1 et 2 à l’arrêt suite à une panne inattendue

Une perturbation majeure a frappé le réseau de tramway de Casablanca, mettant à l’arrêt les lignes 1 et 2. Cette panne inattendue a provoqué un véritable chaos dans la circulation de la métropole marocaine, impactant des milliers d’usagers quotidiens. Dans cet article, nous allons explorer les détails de cette situation exceptionnelle, ses conséquences sur le trafic urbain et les mesures prises pour résoudre ce problème.

Restez connectés pour comprendre comment une telle panne peut bouleverser la vie quotidienne dans une grande ville comme Casablanca.

Perturbations majeures sur les lignes de tramway à Casablanca

Un incident technique a semé le chaos ce samedi matin sur les lignes 1 et 2 du tramway de Casablanca. La cause principale de ces perturbations est la rupture d’un câble électrique aérien au niveau de la station Abdelmoumen. Cette défaillance a entraîné une interruption temporaire du trafic sur plusieurs tronçons des deux lignes.

Des équipes de maintenance sont actuellement sur place pour résoudre le problème dans les plus brefs délais. Parallèlement, une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet incident.

Impact de la panne technique sur les lignes 1 et 2 du tramway

La défaillance technique a eu des conséquences directes sur le trafic des lignes 1 et 2 du tramway. Pour la ligne 1, l’interruption s’est étendue entre les stations Sidi Moumen et Hassan II, ainsi qu’entre Technopark et Lissasfa. Quant à la ligne 2, elle a subi des restrictions de circulation entre Sidi Bernoussi et Derb Sultan d’un côté, et entre Ain Diab et Ghandi de l’autre.

Ces perturbations ont causé des désagréments pour les usagers habituels de ces lignes. Les équipes de maintenance sont mobilisées pour rétablir le service dans les plus brefs délais.

Actions de Casa Tramway face à la panne

Face à cette situation, Casa Tramway a déployé ses équipes de maintenance pour résoudre le problème. Ces dernières sont actuellement sur le terrain, travaillant sans relâche pour rétablir le service dans les plus brefs délais.

Parallèlement, une enquête est en cours pour identifier les causes exactes de la rupture du câble électrique. Cette démarche vise non seulement à comprendre l’origine de l’incident, mais aussi à mettre en place des mesures préventives pour éviter que de tels problèmes ne se reproduisent à l’avenir.